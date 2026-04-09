Fondo de comercio: cuánto sale comprar desde un icónico bar en Mendoza a un kiosco o un local de ropa

La caída del consumo y el aumento de costos impulsan la venta de negocios en la provincia: desde kioscos económicos hasta bares icónicos del centro o complejos turísticos históricos.

La crisis económica sigue impactando con fuerza en Mendoza y se refleja en una tendencia cada vez más visible: el crecimiento de carteles de “se vende fondo de comercio” en distintos puntos de la provincia y en plataformas web. En muchos casos, no en todos, la caída del consumo, el aumento de costos y la falta de financiamiento empuja a comerciantes a desprenderse de sus negocios.

En las últimas semanas, la oferta de fondos de comercio en Mendoza se multiplicó tanto en inmobiliarias como en plataformas digitales, configurando una postal que se repite en el centro y en distintos departamentos. El fenómeno no es aislado: a nivel nacional, distintos sectores atraviesan una situación similar.

El panorama se inscribe en una tendencia que atraviesa a todo el país. Según la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, en el último año cerraron 16.000 kioscos de barrio, reduciendo la cantidad de establecimientos formales de 112.000 a 96.000.

Sin embargo, no son el único rubro que se ve afectado, ya que con solo mirar en los portales web dedicados a la venta o alquiler de propiedades se puede encontrar a famosos restaurantes, locales de ropa y hasta complejos turísticos.

Cuánto sale comprar un fondo de comercio en Mendoza

Las opciones disponibles son variadas y se adaptan a distintos niveles de inversión. En portales inmobiliarios, se pueden encontrar rubros de lo más variados: desde cervecerías, zapaterías e indumentaria, hasta hostels, bares, supermercados, panaderías, dietéticas, kioscos, locales de comida y Quiniela que venden su fondo de comercio.

Según publicaron en Zonaprop, por ejemplo, se puede adquirir el fondo de comercio de un kiosco en pleno centro de Mendoza por $16.000 dólares, donde incluyen también el mobiliario, las habilitaciones y la mercadería que ya tienen.

La lista sigue con opciones como una sucursal de un reconocido café donde que se vende por $36.000 dólares, El famoso restaurante “Papanato” ubicado en la calle Arístides por $95.000 dólares y una sucursal de la marca de ropa para niños “Cheecky” por $25.000 dólares.

En general, estos valores corresponden únicamente al fondo de comercio, es decir, no incluyen el inmueble, aunque en muchos casos se ofrece la posibilidad de continuar con el alquiler del local.

Sin embargo, otra publicación que llama la atención es la venta de por ejemplo el complejo turístico Rincón Suizo. En este caso, la publicación detalla: “más de 26.000 m² en Luján, con restaurante operativo, domos glamping , cabañas y casas. Un entorno natural con historia gastronómica y gran proyección turística”, entre otras cosas que se vende por $950.000 dólares.

Venden un reconocido bar del centro de Mendoza: ¿cuánto sale el fondo de comercio y qué incluye?

Entre las ofertas que más llaman la atención se encuentra el Pub Liverpool, un clásico de la noche mendocina ubicado en la esquina de Rivadavia y San Martín. El fondo de comercio se ofrece por 250.000 dólares.

Según la publicación, se trata de un negocio consolidado, que incluye el mobiliario completo y el valor agregado de una marca instalada en el circuito nocturno del centro.

¿Qué es un fondo de comercio?

El término fondo de comercio es cada vez más frecuente en el mercado inmobiliario y comercial, especialmente en contextos económicos donde crece la compra y venta de negocios en funcionamiento. Pero, ¿qué significa exactamente este concepto desde el punto de vista legal?

Según el Sistema Argentino de Información Jurídica, el fondo de comercio, también denominado establecimiento mercantil, es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que, organizados por un empresario, conforman una unidad económica y comercial destinada a la producción de bienes, prestación de servicios o comercialización de productos.

En este sentido, no se trata de elementos aislados, sino de un todo con identidad propia, donde cada componente pierde su individualidad para integrarse a una estructura mayor orientada a un fin productivo o comercial.

Qué incluye un fondo de comercio

Dentro de los elementos que componen un fondo de comercio pueden encontrarse:

Mobiliario y equipamiento

Mercadería y stock disponible

Habilitaciones comerciales

Nombre comercial o marca

Clientela y posicionamiento

Contratos vigentes

Sin embargo, un punto clave es que el inmueble no forma parte del fondo de comercio, ya que este suele alquilarse o negociarse por separado.

Aunque en el uso cotidiano suelen confundirse, desde el punto de vista jurídico existe una diferencia clara entre empresa y fondo de comercio.

La empresa es una organización más amplia que articula los factores de producción con fines de lucro, mientras que el fondo de comercio es la unidad económica concreta que la empresa utiliza para desarrollar su actividad.