Folklore, malambo y comidas típicas: se viene una gran peña en el Santuario de Schoenstatt

El encuentro será el sábado 31 de octubre, desde las 20, con una grilla que reúne a músicos, grupos folklóricos y academias de danza. Habrá patio de comidas, entradas anticipadas a $10.000 y una invitación abierta a toda la comunidad mendocina.

Música en vivo, baile y sabores tradicionales serán parte de una propuesta que busca celebrar las raíces argentinas y compartir una noche en familia. El próximo sábado 31 de octubre, el Santuario de Schoenstatt, en Mendoza, recibirá la Gran Peña de las Familias, un encuentro que reunirá a artistas locales y distintas expresiones del folklore.

El encuentro comenzará a las 20 y se extenderá hasta las 2 de la madrugada. Además de los espectáculos musicales, habrá presentaciones de danza y un patio de comidas con opciones típicas, como sándwiches de vacío y empanadas.

La convocatoria está abierta a todo público. Según explicaron los organizadores del encuentro, no hace falta pertenecer al movimiento de Schoenstatt para participar: la idea es que puedan acercarse tanto los miembros de la comunidad como los peregrinos y cualquier persona interesada en disfrutar de una noche de tradición.

Qué artistas participarán de la peña de Schoenstatt

La grilla de la Gran Peña de las Familias incluirá diferentes propuestas musicales y de danza. Entre los artistas y grupos anunciados se encuentran Leo Rivero, La Parra Cuyana, Ruta 40, Paralelas Dúo, Los Tomeros y Bajo los Pinos.

La programación también contará con la participación del Ballet de Regatas y la Academia de Malambo Calasanz, que aportarán sus presentaciones de danza a una noche dedicada a las expresiones folklóricas.

La combinación de música en vivo, baile y malambo busca ofrecer una propuesta variada para quienes disfrutan de las tradiciones argentinas, en un encuentro que tendrá como protagonistas a artistas y agrupaciones locales.

Patio de comidas y una propuesta para compartir en familia

Además de los espectáculos, quienes asistan podrán disfrutar de un patio de comidas con opciones para acompañar la velada. Entre las alternativas mencionadas por la organización se encuentran los sándwiches de vacío y las empanadas.

La intención es que el público pueda permanecer durante la noche y compartir una experiencia que combine gastronomía, música y encuentro comunitario.

Durante la entrevista, los organizadores contaron que la preparación del evento comenzó hace aproximadamente dos meses y que el trabajo se distribuyó entre distintas comisiones y colaboradores. También señalaron que la edición anterior convocó a cerca de 800 personas, por lo que esperan alcanzar una concurrencia similar o incluso mayor este año.

Cuánto cuestan las entradas y cómo conseguirlas

Las entradas anticipadas cuestan $10.000 y también se venderán en la puerta el día del evento, según informaron los organizadores.

Para consultar cómo adquirirlas, los interesados pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @schoenstattmendoza. También se encuentra disponible la opción de contactar a la organización por WhatsApp y solicitar el enlace de compra.

La peña se realizará el sábado 31 de octubre, de 20 a 2, en el Santuario de Schoenstatt. Se recomienda consultar previamente por redes sociales ante cualquier duda sobre el acceso y la compra de entradas.

Con artistas en vivo, presentaciones de danza, malambo y comidas típicas, la peña folklórica del Santuario de Schoenstatt propone una alternativa para quienes buscan qué hacer en Mendoza el último sábado de octubre. Una noche para disfrutar de la música, compartir en comunidad y celebrar las tradiciones argentinas.