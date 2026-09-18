Florencia Bettalemmi recibió el alta tras sobrevivir al choque fatal en la Ruta 60

Casi un mes después de la tragedia vial en Maipú, la psicóloga logró dejar el hospital. Estuvo más de dos semanas en terapia intensiva con lesiones graves. El accidente se cobró cinco vidas.

El 16 de agosto, la Ruta 60 de Maipú fue escenario de un choque frontal que conmocionó a Mendoza. Una camioneta Volkswagen T-Cross y un Peugeot 504 impactaron de manera violenta en la Variante Palmira, provocando la muerte de cinco personas y dejando como única sobreviviente a Florencia Bettalemmi, de 42 años.

La profesional, trabajadora de OSEP, ingresó al Hospital El Carmen con un cuadro crítico: traumatismo encéfalo-craneano, fracturas costales, lesión lumbar y perforación intestinal. Su estado obligó a una cirugía inmediata y a permanecer en terapia intensiva durante más de dos semanas. El 28 de agosto fue extubada y comenzó a respirar por sus propios medios. Finalmente, el 31 de agosto pasó a sala común y recibió el alta médica.

El accidente dejó un saldo devastador. Entre las víctimas se encontraban su pareja, Martín Omar Tillar (52), quien falleció días después en el Hospital Lagomaggiore; su cuñada, Ariadna Tillar (54); sus sobrinas, Rosario (19) y Juana Masó Tillar (20); y el conductor del Peugeot, Oscar Fernández Mercau (48), árbitro de fútbol amateur. La magnitud de la tragedia generó un fuerte impacto social y abrió un debate sobre la seguridad vial en Mendoza.

La recuperación de Bettalemmi fue acompañada por colegas, familiares y amigos, que siguieron cada parte médico con expectativa. Su salida del hospital representa un alivio en medio de la pérdida, aunque el proceso de rehabilitación física y emocional será prolongado.

El caso también puso en agenda la necesidad de reforzar controles en rutas provinciales y promover campañas de prevención.