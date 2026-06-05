¿Finde para salir o quedarse en casa?

¿Finde para salir o quedarse en casa?

#Pronóstico

Luego de varios días con un cielo amenazante, este sábado y domingo se estima que llegarán las lluvias y bajará la temperatura. Ideal para ver películas en casa.

usuario
Redacción ElNueve.com

Los días vienen nublados en Mendoza, pero la lluvia se hizo esquiva. Este fin de semana, sí llegaría el agua a la provincia. Sería principalmente el sábado pero también se estima que podría caer el domingo. Además, bajaría la temperatura y  nevaría en cordillera.

¿Cómo estará este viernes 05-06-2026?

El viernes estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura. Precipitaciones en cordillera hacia la noche.

Máxima: 17°C | Mínima: 11°C

Sábado 06-06-2026

Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura. Lluvias y lloviznas afectando los tres oasis cultivados Nevadas en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 10°C

Domingo 07-06-2026

Mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura. Lluvias y lloviznas. Vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera. Mejorando a partir de la tarde.

Máxima: 16°C | Mínima: 9°C

Seguinos en