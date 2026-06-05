¿Finde para salir o quedarse en casa?

Luego de varios días con un cielo amenazante, este sábado y domingo se estima que llegarán las lluvias y bajará la temperatura. Ideal para ver películas en casa.

Los días vienen nublados en Mendoza, pero la lluvia se hizo esquiva. Este fin de semana, sí llegaría el agua a la provincia. Sería principalmente el sábado pero también se estima que podría caer el domingo. Además, bajaría la temperatura y nevaría en cordillera.

¿Cómo estará este viernes 05-06-2026?

El viernes estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura. Precipitaciones en cordillera hacia la noche.

Máxima: 17°C | Mínima: 11°C

Sábado 06-06-2026

Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura. Lluvias y lloviznas afectando los tres oasis cultivados Nevadas en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 10°C

Domingo 07-06-2026

Mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura. Lluvias y lloviznas. Vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera. Mejorando a partir de la tarde.

Máxima: 16°C | Mínima: 9°C