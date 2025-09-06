Finalizó el operativo en Potrerillos: cuando vuelve el agua al Gran Mendoza

El operativo en Potrerillos se llevó adelante sin inconvenientes y ya se avanza con el proceso de normalización del servicio.

Las maniobras programadas en el Dique Potrerillos, que habían provocado cortes de agua en gran parte del Gran Mendoza, llegaron a su fin.

Según informaron desde la Dirección de Hidráulica, los trabajos se realizaron con éxito y sin inconvenientes, mientras que Aguas Mendocinas (Aysam) aprovechó la jornada para avanzar con la instalación de equipos en sus plantas potabilizadoras.

El restablecimiento del servicio será gradual y se espera que la normalización total del suministro se concrete en un plazo de entre 24 y 48 horas en todos los departamentos afectados.

Mantenimiento en el Dique Potrerillos

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente informó que se completó el mantenimiento en el descargador de fondo (DDF) del embalse. El operativo comenzó a primera hora de la mañana con la apertura escalonada de las compuertas, alcanzando un caudal máximo de 250 m³/s.

Las tareas, que se extendieron durante una hora y media, fueron controladas por equipos técnicos y cumplieron con los protocolos de seguridad establecidos. El DDF es una pieza clave del dique: permite liberar agua de manera rápida en caso de crecidas o movimientos sísmicos, además de servir como respaldo para garantizar el suministro de consumo y riego si el sistema principal llegara a fallar.

Obras de Aguas Mendocinas

En paralelo, Aysam realizó trabajos en sus plantas potabilizadoras. En el establecimiento de Potrerillos se instaló un nuevo caudalímetro y, al mismo tiempo, se concluyó con otra obra en la planta de Luján II.

Las tareas en Potrerillos se iniciaron a las 3.30 de la madrugada y se prolongaron durante 12 horas, lo que impactó en el servicio de agua potable en zonas de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján y Maipú.

Desde la empresa indicaron que la recuperación del servicio se dará de manera paulatina y estiman que, en un plazo de 24 a 48 horas, todos los usuarios contarán nuevamente con un abastecimiento normal.