Corte de agua en el Gran Mendoza: cómo avanza la maniobra en Potrerillos

Aysam informó que tras los trabajos en el Dique Potrerillos, el servicio quedó restituido en el Dique Cipolletti, mientras continúan maniobras en Piedritas.

Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) confirmó que desde la madrugada de este sábado comenzó un corte de agua programado en varias zonas del Gran Mendoza.

La interrupción se había postergado por las fuertes lluvias del fin de semana y podría extenderse entre 24 y 48 horas, según lo informado por la empresa.

La Dirección de Hidráulica aprovechó la oportunidad para realizar tareas de mantenimiento y limpieza en el Dique Potrerillos, que se iniciaron a las 8 horas. En paralelo, personal de Defensa Civil, a bordo del móvil 2349, supervisó la apertura de compuertas y recorrió distintos sectores del río como medida de prevención.

Las instituciones responsables de la apertura del dique indicaron que el servicio quedó restituido en el Dique Cipolletti. Los sobrantes de agua que aún permanecen se están manejando a través del Dique Piedritas por el Canal San Martín. Una vez finalizada la maniobra, el río quedará completamente cortado.

Zonas afectadas por el corte de agua en Mendoza

El servicio continuará interrumpido en varios barrios de los siguientes departamentos:

Ciudad: La Favorita.

La Favorita. Godoy Cruz: desde Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña.

desde Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña. Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva.

San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva. Luján de Cuyo: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.

Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III. Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

La medida permitirá además instalar un caudalímetro en la planta potabilizadora de Potrerillos y realizar mejoras en la planta de Luján II, asegurando un servicio más eficiente en toda la región.