Final del Mundial 2026: cómo atenderán los supermercados y qué pasará con los colectivos en Mendoza este domingo

El partido entre la Selección argentina y España modificará el funcionamiento de distintos servicios en Mendoza. Los supermercados reducirán su horario de atención y el transporte público suspenderá temporalmente la circulación de colectivos tras el encuentro.

La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya comenzó a sentirse en Mendoza y tendrá impacto en la actividad comercial y el transporte. Tanto las principales cadenas de supermercados como el Gobierno provincial anunciaron cambios en sus horarios para acompañar una jornada en la que miles de mendocinos seguirán el partido y, en caso de un triunfo argentino, participarán de los festejos.

Cómo atenderán los supermercados en Mendoza durante la final del Mundial

Los principales supermercados y centros comerciales de Mendoza informaron que modificarán su atención este domingo para permitir que empleados y clientes puedan seguir la definición del campeonato.

Por un lado, los supermercados cerrarán sus puertas a las 15 del domingo.

Según comunicaron, los locales de los centros comerciales o shoppings cerrarán sus puertas 15 minutos antes del inicio del partido, previsto para las 16 (hora argentina), por lo que la atención finalizará alrededor de las 15:45. La reapertura se realizará 15 minutos después de la finalización del encuentro, aunque el horario exacto dependerá de la duración del partido, ya que podría extenderse por tiempo suplementario o definirse mediante penales.

Por ese motivo, desde el sector comercial aconsejaron realizar las compras durante la mañana o en las primeras horas de la tarde para evitar inconvenientes.

Los colectivos dejarán de circular durante los festejos

El Gobierno de Mendoza también confirmó un esquema especial para el transporte público con el objetivo de facilitar el operativo de seguridad previsto para la jornada.

Desde la Subsecretaría de Transporte informaron que los colectivos suspenderán el servicio entre las 17.30 y las 20, horario en el que se estima podrían desarrollarse las celebraciones si la Selección argentina consigue un nuevo título mundial.

Una vez finalizado ese período, las unidades retomarán su recorrido habitual.

A diferencia de los colectivos, el Metrotranvía de Mendoza continuará prestando servicio sin interrupciones durante toda la jornada.

Por qué se decidió suspender los colectivos

La decisión de interrumpir momentáneamente la circulación de los colectivos se tomó luego de los incidentes registrados tras la semifinal del Mundial.

El pasado miércoles, luego de la clasificación de Argentina, varias unidades sufrieron daños durante los festejos. Entre los hechos registrados hubo rotura de vidrios, robo de martillos de seguridad y una fuerte alteración en las frecuencias del servicio.

De acuerdo con datos oficiales, cerca del 75% de los recorridos resultaron afectados por la gran cantidad de personas que salieron a celebrar en distintos puntos de la provincia.

Habrá un importante operativo de seguridad en Mendoza

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia confirmaron que desplegarán un amplio operativo para prevenir incidentes y ordenar la circulación durante la jornada.

Además, se instalarán vallados en los lugares donde habitualmente se concentran los festejos, entre ellos:

Arístides Villanueva

Peatonal Sarmiento

Avenida Juan B. Justo

Las autoridades solicitaron a los mendocinos celebrar con responsabilidad y respetar las indicaciones del personal policial y de tránsito.