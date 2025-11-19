Fin de semana largo: ¿Hay clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre?

La Dirección General de Escuelas confirmó que el viernes 21 de noviembre será “día no laborable” y no habrá clases en Mendoza. Sumado al feriado del lunes 24, estudiantes y docentes tendrán un fin de semana largo de cuatro días antes de encarar la recta final del ciclo lectivo.

La cuenta regresiva para uno de los últimos fines de semana largos del año ya comenzó y, como suele ocurrir en esta época, surgieron dudas sobre el calendario escolar. En el marco del Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el jueves 20 de noviembre, la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que el viernes 21 de noviembre no habrá clases en la provincia, debido a que se trata de un día no laborable con fines turísticos. Además, de que el lunes 24 de noviembre tampoco habrá actividad educativa debido a que es feriado.

La aclaración llega en un escenario donde la jornada del viernes genera diferentes interpretaciones: mientras que para la Administración pública y sectores estatales funciona prácticamente como un feriado, para el sector privado queda sujeto a la decisión de cada empleador si otorga el día de descanso o no. Sin embargo, en el caso del sistema educativo mendocino, no hay actividad.

¿Qué pasa con las clases este viernes en Mendoza?

Según precisó la DGE, los estudiantes y docentes no tendrán dictado de clases ni el viernes 21 ni el lunes 24 de noviembre, este último considerado feriado nacional trasladado. De esta manera, el sector educativo se suma al esquema de descanso extendido, permitiendo un fin de semana largo de cuatro días consecutivos: viernes, sábado, domingo y lunes.

La medida abarca tanto a docentes como a personal no docente de establecimientos públicos y privados, quienes también quedarán comprendidos dentro del “día no laborable”.

Cuándo vuelven las clases

Tras el fin de semana largo, las aulas volverán a abrir sus puertas el martes 25 de noviembre, retomando la recta final del ciclo lectivo. La confirmación oficial generó alivio entre muchas familias que ya organizan salidas, escapadas o actividades recreativas para aprovechar uno de los últimos descansos extendidos del año.