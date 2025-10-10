Fin de semana largo en Mendoza: ¿en qué horarios abrirá el comercio este viernes feriado?

Más del 85% de los comercios de Mendoza abrirán este viernes feriado con horarios especiales, en la previa del Día de la Madre, según informó la Cámara Empresaria de Comercio.

La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza confirmó que la gran mayoría de los locales del microcentro mendocino abrirá sus puertas este viernes feriado 10 de octubre, con horarios especiales, en el marco de la previa por el Día de la Madre, una de las fechas más importantes para el consumo local.

Según un relevamiento realizado por la entidad, más del 85% de los comercios trabajará durante la jornada, aunque con diferentes modalidades: algunos lo harán en horario corrido, otros cerrarán al mediodía y algunos atenderán medio turno. La medida busca aprovechar el movimiento comercial que genera el Día de la Madre, especialmente en los rubros de indumentaria, calzado, perfumería y regalería, que registran los mayores niveles de demanda.

Desde la Cámara explicaron que la decisión de abrir en feriado responde a la necesidad de mantener la actividad económica y sostener las ventas en un contexto complejo. “El Día de la Madre representa entre el 15% y el 20% de las ventas mensuales de muchos comercios, por eso la expectativa es alta”, remarcaron.

Asimismo, el organismo recordó que la apertura será voluntaria y que los empleados que trabajen durante el feriado deberán percibir la remuneración correspondiente al régimen laboral vigente, tal como establece la normativa para los feriados nacionales.

Con el inicio del fin de semana largo y la proximidad de una fecha clave para el comercio, Mendoza se prepara para un importante movimiento en el centro y las principales zonas comerciales, donde los negocios ajustarán sus horarios para recibir a mendocinos y turistas.