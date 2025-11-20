Fin de semana largo en Mendoza: cómo abrirán los comercios del centro este viernes 21 y lunes 24 de noviembre

La Cecitys confirmó el esquema de atención de los comercios de Mendoza para el próximo fin de semana largo, que combina un día no laborable y el feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Mendoza se prepara para un nuevo fin de semana largo, luego de que el Gobierno nacional decretara el viernes 21 de noviembre como día no laborable y trasladara el Día de la Soberanía Nacional del jueves 20 al lunes 24. Con este esquema, se espera un fuerte movimiento de vecinos y turistas en el microcentro, y por eso la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys) difundió cómo será la atención comercial.

Cómo abrirá el comercio en Mendoza este fin de semana largo

Según una encuesta realizada por la Cecitys entre los comerciantes de la zona, el viernes 21 la actividad será prácticamente normal, con la mayoría de los locales abriendo sus puertas en horario habitual, pese a tratarse de un día no laborable. La expectativa de un mayor flujo de visitantes y compradores motivó a los empresarios a mantener el funcionamiento habitual.

¿Cómo abrirán el lunes 24?

Para el lunes 24 de noviembre, feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, alrededor del 70% de los comercios del centro abrirá medio día, mientras que el resto trabajará jornada completa. Los comerciantes consideran que abrir durante el feriado será clave para aprovechar un “finde XXL” con alto movimiento y un incremento proyectado en las ventas.

Además, muchas vidrieras ya muestran productos y promociones de cara a las fiestas, lo que podría aumentar aún más el tránsito de personas por las calles principales de la capital mendocina.

Próximos feriados en Argentina para el 2025

Además del fin de semana largo de noviembre, estos son los próximos feriados nacionales: