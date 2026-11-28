El sábado y el domingo tendrán altas temperaturas. Además, se esperan lluvias y tormentas en distintos puntos de la provincia.

Mendoza tendrá un sábado con temperaturas elevadas y tormentas previstas para la tarde en distintos puntos de la provincia. El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas también anticipa lluvias para el domingo y el lunes, con posibilidad de granizo en varias zonas.

Para este sábado 28 de noviembre se espera una máxima promedio de 33ºC y una mínima de 20ºC en la mayor parte de la provincia. El viento será débil y soplará del norte entre las 9 y las 20.

Según el reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas, las primeras tormentas podrían desarrollarse desde las 15 horas en el oeste del Gran Mendoza. Dos horas después, alrededor de las 17, se esperan precipitaciones moderadas en la Zona Sur y principalmente en el Valle de Uco.

En esos sectores no se descarta granizo. Las tormentas podrían extenderse hasta la medianoche.

En la Alta Montaña, las precipitaciones serían débiles y afectarían únicamente al sector norte, entre las 15 y las 20 o 21.

Dónde y a qué hora se esperan lluvias el domingo

El domingo 29 tendrá una máxima promedio de 34ºC y una mínima de 20 en la mayor parte de Mendoza. La mañana estará despejada, pero las tormentas podrían comenzar entre las 15 y las 16 en la Zona Sur, con lluvias intensas y posibilidad de granizo.

Durante la noche se espera que avancen hacia el Valle de Uco y la Zona Este. En el Gran Mendoza también podrían registrarse precipitaciones importantes.

El pronóstico para el lunes en Mendoza

El lunes 30 la máxima promedio será de 30 ºCy la mínima de 20.

Las primeras tormentas podrían desarrollarse desde las 14 en el oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco.

A partir de las 16 se esperan tormentas importantes en Malargüe y la Zona Sur. Luego avanzarían hacia el Valle de Uco y la Zona Este durante la noche.

El pronóstico indica precipitaciones importantes en casi todo el llano provincial y probabilidad de granizo en las zonas mencionadas. En el Gran Mendoza se esperan lluvias moderadas durante la tarde y la noche.

También ingresará viento del sur, con velocidades promedio de entre 40 y 45 km/h. En el norte de la provincia podría mantenerse hasta las 2 de la madrugada del martes.