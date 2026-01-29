Fin de semana con tormentas: actividades suspendidas y reprogramadas en el Gran Mendoza

Las lluvias previstas para el fin de semana obligaron a municipios y organizadores a modificar la programación de espectáculos y actividades en distintos departamentos del Gran Mendoza, priorizando la seguridad.

Las precipitaciones previstas para este fin de semana en el Gran Mendoza obligaron a municipios y organizadores privados a modificar la agenda de eventos al aire libre. La decisión se tomó siguiendo las recomendaciones de Defensa Civil, que advirtió sobre los riesgos que implica realizar espectáculos en condiciones climáticas adversas.

Desde la Ciudad de Mendoza informaron que se suspendieron varias propuestas culturales y recreativas. “La prioridad es cuidar a los vecinos y garantizar que cada actividad se desarrolle en un entorno seguro”, señalaron desde el municipio.

Eventos suspendidos en Ciudad de Mendoza

Astroturismo entre viñedos – viernes 30 de enero

Relatos nocturnos – viernes 30 de enero (pasa al sábado 7 de febrero)

Picnics Musicales – sábado 31 de enero

Sábados sorprendentes – sábado 31 de enero

Presentaciones en el Teatrino de la Plaza Independencia

Animate – domingo 1 de febrero

Peña de las Reinas – domingo 1 de febrero

En Godoy Cruz, las autoridades evalúan la situación de acuerdo con los pronósticos. La mayoría de las actividades están previstas en espacios cerrados, aunque la peña folclórica en el Espacio Arizu podría verse afectada. “Queremos sostener la propuesta, pero dependemos de cómo evolucione el clima”, explicaron desde el área de Cultura.

En Luján de Cuyo, el ciclo Luján Suena también está en revisión. El intendente Esteban Allasino adelantó que se informará en las próximas horas si se mantiene o se reprograma.

Por su parte, en Las Heras se decidió adelantar la Fiesta de la Vendimia al jueves 29, evitando así la tormenta prevista para el viernes. “Preferimos anticiparnos para que la celebración se realice sin inconvenientes”, remarcaron desde la organización. En tanto, la feria en el Parque de la Familia se mantiene programada para el sábado 31.

Finalmente, desde el área de Cultura de Mendoza destacaron que las actividades previstas en el Le Parc no se suspenderán. En caso de lluvia, se trasladarán de los jardines al interior del edificio, lo que permite continuar con la programación sin exponer al público ni a los equipos técnicos.