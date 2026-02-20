Fiesta Nacional de la Vendimia: dónde se podrán canjear las entradas desde el 2 de marzo

El Gobierno provincial definió espacios culturales en Ciudad, San Rafael, San Martín y Tunuyán para entregar los tickets físicos de la Vendimia 2026. La medida busca descentralizar el acceso y garantizar un retiro ordenado antes de los esperados espectáculos en el Frank Romero Day.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya palpita su llegada y desde la organización se confirmó los puntos de canje para quienes adquirieron sus entradas de manera digital. La tradicional fiesta de los mendocinos, que cada año convoca a miles de turistas y locales, tendrá su Acto Central el sábado 7 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day, seguido por noches de repetición y recitales de artistas nacionales.

El anuncio oficial detalla que los tickets comprados en EntradaWeb.com deberán ser retirados en formato físico entre el 2 y el 8 de marzo en distintos espacios culturales de la provincia. Esta medida busca garantizar el acceso ordenado y evitar inconvenientes en los días de mayor afluencia.

Los lugares habilitados para el canje son:

Teatro Independencia (Ciudad)

(Ciudad) Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz)

(Mitre y Godoy Cruz) Auditorio Ángel Bustelo (Ciudad)

(Ciudad) Subsecretaría de Cultura (Ciudad)

(Ciudad) Teatro Roma (San Rafael)

(San Rafael) Casa de la Cultura San Martín

Auditorio Municipal de Tunuyán

La demanda por la Vendimia 2026 superó todas las previsiones. En apenas una hora de habilitada la plataforma digital, las entradas para el Acto Central se agotaron. Días después, también quedaron sin disponibilidad los tickets para la repetición del domingo 8 de marzo, que contará con la actuación de Luciano Pereyra.

Aún quedan entradas para los recitales del lunes 9 y martes 10. El primero tendrá como figura principal al Chaqueño Palavecino, acompañado por Euge Quevedo y LBC y La Re Pandilla. El segundo contará con la presencia de Abel Pintos, junto a Maggie Cullen, Campedrinos y Ángela Leiva, en una noche que promete ser inolvidable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fiesta Nacional de la Vendimia (@vendimia2026)



Los precios varían según el sector:

Malbec $65.000

Cabernet Sauvignon $55.000

Chardonnay $35.000

Tempranillo $45.000 a $55.000

Bonarda $35.000

Además, se ofrecen abonos para las dos noches con valores que oscilan entre $60.000 y $120.000, según la ubicación elegida.

La Fiesta Nacional de la Vendimia no solo es el evento cultural más importante de Mendoza, sino también un atractivo turístico de alcance internacional. La rapidez con la que se agotaron las entradas refleja el interés creciente y la relevancia de esta celebración que combina tradición, música y espectáculo.