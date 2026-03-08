Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: ¿se podrá ir a ver el acto central a los cerros? 

Tras la postergación del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 por las tormentas del sábado, crece la expectativa en Mendoza por la realización del espectáculo este domingo en el Teatro Griego Frank Romero Day. Qué dice el pronóstico y las recomendaciones que hicieron para los mendocinos que vayan esta noche.

Tras la fuerte tormenta que afectó al Gran Mendoza durante el sábado y que obligó a postergar el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, el Gobierno provincial confirmó que el espectáculo se realizará finalmente este domingo por la noche en el Teatro Griego Frank Romero Day. La expectativa ahora gira en torno a si las condiciones climáticas permitirán que el público pueda ubicarse en los tradicionales cerros para ver la Vendimia.

La Subsecretaría de Cultura de Mendoza confirmó que el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 comenzará a las 21, luego de haber sido suspendido el sábado por el pronóstico de tormentas.

Además, se informó que las puertas del Teatro Griego Frank Romero Day se abrirán a partir de las 18, permitiendo el ingreso del público que compró entradas para la primera noche del espectáculo vendimial.

Al finalizar el show artístico, titulado “90 cosechas de una misma cepa”, se realizará la elección de la Reina Nacional de la Vendimia. Luego será el turno del esperado show del cantante Luciano Pereyra, que cerrará la jornada.

Qué dice el pronóstico del tiempo para la noche del domingo

Durante la mañana del domingo continuaron las lloviznas y algunos truenos en el Gran Mendoza, lo que generó incertidumbre entre quienes planeaban asistir al espectáculo.

El meteorólogo Fernando Jara explicó que la inestabilidad persistirá durante la tarde, al menos hasta alrededor de las 19, aunque con mejoras temporales. “Durante la tarde vamos a tener lluvias aisladas y algunas mejoras momentáneas. De todas formas, el cielo ya presenta escasa nubosidad en el Gran Mendoza y el sistema de tormentas se está desplazando hacia el Este provincial”, indicó.

Recomendaciones para quienes quieran ir a los cerros

Ante la gran cantidad de personas que cada año se ubican en los cerros del Frank Romero Day para ver el espectáculo, las autoridades pidieron extremar las precauciones debido a la humedad acumulada por las lluvias.

Desde el Gobierno recomendaron asistir con:

Subir con precaución al Teatro Griego. Las escalinatas y senderos pueden estar resbaladizos por el barro y la humedad.

Usar calzado cómodo.

Llevar abrigo, impermeables y/o paraguas. Por la noche baja la temperatura y puede haber lloviznas.

Llegar con tiempo. Para subir con tranquilidad y evitar aglomeraciones en los accesos.

Tener paciencia con el tránsito. Habrá cortes y desvíos en la zona del parque.

Seguir las indicaciones del personal. Seguridad, Defensa Civil y organización estarán asistiendo en los accesos.

En el predio del Teatro Griego Frank Romero Day la temperatura suele ser más baja durante la noche, especialmente en sectores elevados como los cerros.

Las autoridades también indicaron que cualquier cambio en las condiciones climáticas será informado de inmediato, aunque por el momento el Acto Central de la Vendimia 2026 continúa confirmado para este domingo.