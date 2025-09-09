Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: ¿Cuándo será el acto Central, la Vía Blanca y el Carrusel?

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene sus fechas confirmadas. La edición número 90 traerá la Bendición de los Frutos, la Vía Blanca, el Carrusel y un Acto Central con más de mil artistas en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya tiene todo listo para comenzar a latir en Mendoza. Esta edición será especial, ya que marcará el 90 aniversario de la celebración cultural y la tradición vitivinícola de la provincia. Con un calendario oficial confirmado, los festejos incluyen la Bendición de los Frutos, la Vía Blanca de las Reinas, el Carrusel y un Acto Central con la participación de mil artistas en escena.

El cronograma comenzará el sábado 28 de febrero con la tradicional Bendición de los Frutos, un acto cargado de simbolismo que agradece la cosecha y marca el inicio de las actividades vendimiales.

Calendario oficial: ¿cuándo es la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026?

El momento más esperado será el fin de semana del 6 al 8 de marzo, cuando se concentren los principales eventos: