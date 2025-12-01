Fiesta de la Cerveza: cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas en 3 cuotas sin interés

Comienza la cuenta regresiva para la edición 2025 del festival que trae grandes novedades gastronómicas, etiquetas, foodtrucks, espacios temáticos y sistema único de compra. Entrada general en 3 cuotas sin interés.

Se acerca la décimo octava edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, el evento más convocante de Godoy Cruz y uno de los festivales más importantes del oeste argentino se vivirá desde el viernes 5 al domingo 7 de diciembre, el Hipódromo de Mendoza.

Además de una grilla electrizante con figuras como Pablo Lescano y Damas Gratis, Ciro y Los Persas, La Franela, Cazzu, Molotov y La K’onga, el encuentro organizado por la Municipalidad de Godoy Cruz será una edición renovada, con más propuestas gastronómicas, nuevos espacios, experiencias, etiquetas mendocinas, nacionales e internacionales.

Últimas entradas en 3 cuotas sin interés

Luego de agotar los combos de tickets con descuento, se habilitó la última promoción de entradas. Ahora el público puede adquirir la entrada general desde $40.000 en 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas bancarias.

Las entradas están disponibles en Passline.com y boletería del Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). El estacionamiento en el predio con seguridad por día, se puede adquirir anticipado en Passline.com .

Pop Meals: el único sistema de compra rápido y eficaz para disfrutar de la experiencia

Este año, el festival usará el sistema de compra Pop Meals, el servicio de venta utilizado en grandes festivales en Argentina como el Cosquín Rock, Quilmes Rock, Festival Bandera, entre otros encuentros.

Podés pre-comprar tus consumos (bebidas y comidas) o cargar dinero desde la web y usarlo en cualquier barra o puesto gastronómico del predio.

Antes de la fiesta:

Precompra de productos

Ingresá a popmeals.net.

Seleccioná Comprar productos, armá tu pedido y pagá online.

Recibirás un QR para retirar tu compra en la fiesta.

(Recordá retirarlo antes de que finalice el evento.)

Carga de dinero

Ingresá a popmeals.net y elegí Cargar dinero.

Te llegará un QR con el saldo disponible para usar en la fiesta.

Durante la fiesta

Presentá tu QR en cualquier barra o puesto gastronómico para consumir.

Para cargar más dinero, acercate a los puntos de CARGA DE DINERO o a los tótems del predio y hacelo desde tu celular para evitar filas.

Podés pagar en efectivo, tarjeta o billeteras virtuales.

El consumo se descuenta automáticamente de tu saldo.

Si al final de la fiesta queda dinero en tu cuenta, pedí el reintegro en popmeals.net.

Ecovasos

Para consumir bebidas dentro del predio, deberás adquirir tu ecovaso en barras o puestos de cerveza artesanal. Usalo durante toda la fiesta y llevátelo de recuerdo.

La selección cervecera: más de 20 etiquetas artesanales

La Fiesta de la Cerveza vuelve a reunir a un amplio abanico de cervecerías artesanales mendocinas, que combinan tradición, innovación y una fuerte identidad local.

Entre las participantes estarán referentes con larga trayectoria como Jerome, pionera en la cerveza artesanal mendocina; Aldea Gala, Puliwén, Myrnabruc, Pirca, Dowel, Frangus, Wir y Gruit, destacada por su enfoque sustentable. También regresan cervecerías premiadas y de gran presencia en eventos como 23 Ríos, Brumen, Stärke, Berraca, Brader Hops, Artis, Sherlock, Nueva Baviera, Zandoval, General, DA-AD CRAFT BEER, STIPA y Olegario.

A ellas se suman propuestas más recientes y en crecimiento, como Qispi Kay, Payunia Malandrina y la conocida etiqueta nacional Antares, parte histórica del festival.

Cerveza Andes, orgullo mendocino y referente nacional presente en la fiesta

Si hay una cerveza que caracteriza a Mendoza es cerveza Andes, un ícono como marca nacional que estará presente con sus dos líneas de producción: la clásica Andes Tradicional y la especial Andes Origen.

Con su fábrica ubicada en Godoy Cruz, la marca combina tradición, calidad y amplia trayectoria, representando la cerveza mendocina en el país. De esta manera, la Fiesta Provincial de la Cerveza refuerza su gestión público y privada, con el apoyo de Cervecería y Maltería Quilmes, quien se suma a un festival referente en el oeste argentino.

La cocina sobre ruedas que acompañará el festival

Esta edición amplía la oferta gastronómica y reunirá grandes marcas mendocinas en formato food truck.

Entre las propuestas de hamburguesas estarán Burgery, TBT, Mosh Burger, Burger Shoppe, Burger Point’s, Jaxon Bear y Chabattazo, además de los clásicos como Sobre Ruedas y Sistruck. Para quienes buscan carnes y ahumados, participan Pez de Montaña, Entrañitis, Vacío BBQ, Lombardo y Mangiare, con sus versiones grilladas y estilo BBQ.

La propuesta se amplía con las especialidades de Habemus Papas, los sabores árabes de Arabian y Arabian II, la cocina centroeuropea de Alles Gut, el sushi de Sushiro y las opciones urbanas de Panitas. También habrá alternativas sin gluten de la mano de Zero Gluten.

Para los postres, opciones dulces y golosinas se suman Guapaletas, Lomoro Helados, Kioskin, Boby y Help!, mientras que Yellow Mustard completa la oferta con cocina rápida y sabores de inspiración americana.