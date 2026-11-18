Este miércoles 18 de noviembre, los fanáticos del helado tienen una oportunidad para darse un gusto y ahorrar. Desde las 19 y hasta el cierre de los locales adheridos, se realizará una nueva edición de la Noche de las Heladerías, con una promoción de 2×1 en cuartos de kilo de helado artesanal.

La cuenta regresiva terminó y los amantes del helado ya tienen plan para esta noche. Este miércoles se realizará una nueva edición de la Noche de las Heladerías, una iniciativa que vuelve a convocar a miles de personas en todo el país con una propuesta especial para disfrutar del helado artesanal.

La actividad es impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrolla del 16 al 22 de noviembre. En esta oportunidad, la celebración cumple diez ediciones y contará con la participación de más de 500 establecimientos de diferentes provincias.

En Mendoza, varios comercios se sumarán a la jornada para ofrecer una oportunidad de disfrutar de distintos gustos con una promoción especial. La iniciativa también busca poner en valor el trabajo de los maestros heladeros y la elaboración artesanal.

Dónde aprovechar el 2×1 en Mendoza

Los locales mendocinos adheridos a la propuesta son:

Angelini: Padre Vázquez 217, Maipú.

Padre Vázquez 217, Maipú. Colonial: Colectora Sur 2137, local 10, Maipú.

Colectora Sur 2137, local 10, Maipú. Colonial: Viamonte 3459, Chacras de Coria.

Viamonte 3459, Chacras de Coria. Ferruccio Soppelsa: Emilio Civit 2, Ciudad de Mendoza.

Emilio Civit 2, Ciudad de Mendoza. Coco Alvear: avenida Alvear Oeste 750, General Alvear.

avenida Alvear Oeste 750, General Alvear. La Parrala: Colón 83, Godoy Cruz.

Colón 83, Godoy Cruz. Piré: avenida Alvear Oeste 498, General Alvear.

avenida Alvear Oeste 498, General Alvear. San Nicolás: avenida Belgrano 665, Tupungato.

La promoción contempla dos cuartos de kilo al precio de uno. De todos modos, se recomienda consultar con cada establecimiento si existen límites de compra o condiciones particulares para acceder al beneficio.

Maní Split, el sabor especial de esta edición

Una de las novedades de este año será Maní Split, una combinación pensada para quienes buscan probar algo diferente. La receta reúne crema de maní tostado, vetas de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.

El lanzamiento forma parte de la campaña “El sabor de lo nuestro”, con la que AFADHYA busca destacar los ingredientes argentinos y el trabajo de quienes elaboran helado artesanal.

La propuesta se suma a una celebración que ya es un clásico para los fanáticos de este postre y que, edición tras edición, convoca a descubrir nuevos sabores y aprovechar promociones especiales.

Para quienes quieran sumarse, la recomendación es organizar la salida con tiempo, ya que se espera una importante concurrencia en las heladerías participantes.