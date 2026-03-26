Feria del Deporte en Mendoza: los Premios Llama 2026 llegan con dos días llenos de actividades

El evento reunirá a deportistas, federaciones y público en general con propuestas para todas las edades. Habrá exhibiciones, charlas y reconocimientos a figuras destacadas del deporte provincial.

El próximo fin de semana, Mendoza se convertirá en el epicentro del deporte con una nueva edición de la Feria del Deporte y los Premios Llama Deportiva 2026, el evento más importante del calendario deportivo local organizado por la Confederación Mendocina de Deportes (COMEDE).

La cita será el sábado 28 y domingo 29 de marzo en el espacio La Báscula de la Nave Cultural, con entrada libre y gratuita. Durante ambas jornadas, de 9 a 16 horas, mendocinos y mendocinas podrán acercarse a conocer de cerca una amplia variedad de disciplinas, muchas de ellas poco difundidas.

La propuesta apunta a abrir el abanico del deporte más allá de lo tradicional. “La misión de la feria es mostrar la oferta deportiva que hay en la provincia, sobre todo aquellas actividades que no están tan a la vista”, explicó Humberto Pagano, presidente de CoMeDe. Y agregó: “Capaz un chico no es Messi o Maradona, pero puede encontrar su lugar en otro deporte”.

El evento contará con stands de federaciones, exhibiciones en vivo y charlas a lo largo de todo el recorrido. La idea es que las familias puedan informarse sobre cómo, cuándo y dónde practicar cada disciplina.

Pache Mainone, atleta mendocino de 74 años y referente del deporte local, destacó el valor social de la iniciativa: “Trabajamos con mucho orgullo por los jóvenes deportistas de Mendoza que no tienen ingresos, que son amateurs y necesitan apoyo. La Confederación está para eso”.

Además, remarcó que durante la jornada habrá actividades constantes: “Va a ser un circuito con expositores y charlas. Y lo más importante es premiar a los chicos que hacen un gran esfuerzo”.

El sábado, a partir de las 17 horas, se desarrollará un ciclo de charlas con especialistas en distintas áreas clave del deporte. Se abordarán temas como derecho deportivo, psicología, salud cardiológica y organización institucional.

En ese marco, también se presentará una nueva aplicación móvil que buscará conectar a deportistas con sus federaciones y ofrecer beneficios concretos. “Queremos que ser federado sea un beneficio y un privilegio, no una obligación”, señaló Pagano.

La jornada del sábado cerrará con la entrega de los Premios Llama Deportiva, que este año celebran su edición número 15. Allí se reconocerá a los deportistas más destacados de Mendoza, seleccionados por sus respectivas federaciones.

“Nosotros armamos toda la estructura, pero quienes eligen son las federaciones. Ellos saben quién merece cada reconocimiento”, explicó Pagano.

Además, entre los asistentes se realizará un sorteo especial: un viaje para dos personas a Bariloche en categoría premium. Cada diploma entregado tendrá un número que permitirá participar.

El domingo estará enfocado en la interacción con el público, con demostraciones en vivo de distintas disciplinas y sorteos durante toda la jornada.