Feria del ahorro: dónde y cuándo conseguir un kit de útiles escolares desde $2.900

Con promociones por la vuelta a clases 2026, la Feria del Ahorro ofrece kits escolares económicos, alimentos y productos esenciales en la Plaza Departamental de Godoy Cruz y otros puntos del departamento.

En el marco del inicio del ciclo lectivo, la Feria del Ahorro en Godoy Cruz lanzó una nueva edición pensando en la canasta escolar 2026. La propuesta incluye un kit de útiles escolares que se puede conseguir desde los $2.900, además de promociones en mochilas, artículos de librería y productos de consumo diario a precios más accesibles.

La iniciativa funciona los martes y viernes de 9 a 14 en la Plaza Departamental de Godoy Cruz, frente al edificio municipal, y los miércoles en distintos puntos del departamento. Este es el cronograma para la semana

Martes 10 de febrero: Plaza de Godoy Cruz (calle Rivadavia y Perito Moreno)

Miércoles 11 de febrero: Hospital El Carmen (calle Salta y Groussac)

Viernes 13 de febrero: Plaza de Godoy Cruz (calle Rivadavia y Perito Moreno)

Kit escolar desde $2.900: qué incluye

Uno de los principales atractivos es el kit escolar económico destinado a estudiantes de nivel primario y secundario.

El kit primario, con un valor de $2.900, incluye cartuchera, lápiz, goma, plasticola, colores por seis y regla. En tanto, el kit secundario mantiene el mismo precio e incorpora lapicera y corrector, aunque no contiene plasticola ni colores.

Desde la organización destacaron que se trata de productos de calidad y primeras marcas. Además de los combos escolares, también se pueden conseguir mochilas desde $12.900 hasta $30.000, sets de geometría, incluidos modelos flexibles que evitan roturas dentro de la mochila, y artículos clave como biblioratos, carpetas, cuadernos, blocks de hojas, fibras y lápices de colores.

Amplia oferta de alimentos y productos esenciales

La Feria del Ahorro no se limita a útiles escolares. Como en ediciones anteriores, mantiene una amplia variedad de productos de la canasta básica a valores promocionales.

Entre las principales promociones de esta semana se encuentran:

1 kg de trucha filet: $19.000

1 kg de merluza filet: $8.500

1 kg de mis de mariscos: $14.000

1 kg de formitas: $5.500

1 kg de medallones: $5.500

1 kg de merluza rebozada: $9.000

1 kg de tubo de calamar: $16.000

Hasta cuándo se puede aprovechar la promoción

Las promociones especiales por la vuelta a clases en Mendoza estarán disponibles durante esta semana, en los días y horarios habituales de la feria, antes del inicio formal del ciclo lectivo previsto para el 25 de febrero.

Desde el municipio recomendaron consultar las redes oficiales de la comuna, donde se publican semanalmente las ofertas actualizadas tanto en útiles escolares como en alimentos y productos esenciales.