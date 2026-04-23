Femicidio en San Martín: imputaron al acusado de asesinar a su pareja

La Justicia imputó al principal sospechoso por homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. La causa prevé prisión perpetua.

La investigación por el femicidio en San Martín sumó un nuevo avance clave. La Justicia mendocina imputó formalmente a Gabriel Eduardo Trejo como el presunto autor del crimen de su pareja, Carla Johanna Magallanes, de 36 años, quien fue hallada sin vida en su vivienda en San Martín. La calificación legal es homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, delito que contempla como única pena la prisión perpetua.

Qué determinó la autopsia y cómo murió la víctima

Según los primeros resultados de la necropsia, el informe del Cuerpo Médico Forense fue determinante para avanzar con la imputación. La mujer falleció a raíz de una herida cortopunzante en el cuello, ubicada entre el maxilar y la zona de la oreja.

Los peritos indicaron que el ataque provocó lesiones letales en arterias vitales, lo que derivó en un shock hipovolémico y un daño medular irreversible, causando la muerte prácticamente en el acto. Este dato coincide con la escena en la que fue encontrada: en posición semisentada dentro de la vivienda.

El caso salió a la luz luego de que la familia de la víctima advirtiera que no había tenido contacto con ella durante varios días. Ante la preocupación, se dirigieron al domicilio junto a efectivos policiales y encontraron el cuerpo sin vida en el interior de la casa.

A partir de ese momento, se activó un operativo de búsqueda para dar con el principal sospechoso, quien había abandonado el lugar tras el hecho.

La detención del acusado y el avance de la causa

El imputado fue localizado y detenido en el departamento de Rivadavia, tras un operativo llevado adelante por personal de investigaciones. Luego de su captura, quedó a disposición de la fiscalía de San Martín-La Colonia, a cargo de Martín Scattareggi.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, los investigadores sostienen que la víctima se encontraba en una situación de indefensión al momento del ataque, lo que agrava aún más la acusación en el marco de la violencia de género.

El crimen de Carla Magallanes se investiga como el primer femicidio del año en Mendoza, generando fuerte conmoción en el Este provincial. La víctima era madre de tres niñas menores de edad. Con la imputación ya formalizada, la causa avanza hacia nuevas medidas probatorias mientras el acusado permanece detenido.