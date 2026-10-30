“Feliz cumpleaños hasta el cielo”: el emotivo homenaje del novio de Morena González, la joven que murió en las Picadas de Lavalle

Agustín Morán compartió fotografías y recuerdos de su historia de amor con Morena, quien este día habría cumplido 19 años. Su mensaje conmovió a familiares, amigos y usuarios de las redes sociales.

El cumpleaños de una persona que ya no está puede convertirse en una fecha especialmente difícil para quienes la recuerdan. Así lo expresó Agustín Morán, el novio de Morena González, la joven de 18 años que murió después del accidente ocurrido durante las Picadas de Lavalle.

En el día en que Morena habría cumplido 19 años, Agustín publicó en sus redes sociales un sentido homenaje para recordarla. Acompañó sus palabras con fotografías de distintos momentos que compartieron durante la relación: salidas a la playa, celebraciones y escenas de su vida cotidiana.

“Feliz cumpleaños hasta el cielo, mi More”, escribió al comienzo de la publicación, en la que expresó el dolor por su ausencia y el deseo de volver a compartir con ella una fecha tan especial.

El mensaje de Agustín para recordar a Morena en su cumpleaños

En su dedicatoria, el joven recordó cómo imaginaba que sería ese cumpleaños junto a Morena y describió lo difícil que resulta atravesar la fecha sin poder abrazarla.

“Hoy sería un día para abrazarte fuerte, llenarte de besos, verte feliz y celebrar la suerte de tenerte un año más a mi lado como los anteriores. Pero esta vez me toca hacerlo de otra manera, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón partido”, expresó.

También recordó los pequeños momentos que hoy extraña y manifestó que daría todo por volver a escuchar su voz y compartir un instante más con ella.

Hacia el final del mensaje, hizo referencia a las flores amarillas, que tanto le gustaban a Morena, y expresó su esperanza de volver a encontrarse algún día.

“Ojalá hoy el cielo esté de fiesta, que te lleguen todas las flores amarillas que tanto te gustan a vos y que de alguna forma puedas sentir todo el amor que te seguimos mandando desde acá”, escribió.

Y agregó: “Te amo hoy, en tu cumpleaños y todos los días de mi vida, mi bello angelito”.

Cómo fue el accidente en las Picadas de Lavalle en el que murió Morena González

Morena González tenía 18 años y sufrió un grave accidente durante una jornada de Picadas de Lavalle, el domingo 20 de septiembre.

Durante una de las carreras, un Chevrolet 400 perdió el control poco después de la largada, salió de su recorrido e impactó contra un muro de contención y el sector donde se encontraba parte del público.

El siniestro dejó cuatro personas heridas. Morena fue quien sufrió las lesiones de mayor gravedad. Primero fue trasladada al Hospital Sícoli y luego derivada al Hospital Central, donde permaneció internada durante dos días en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica.

La joven presentaba un traumatismo craneofacial grave, lesiones cerebrales, contusión pulmonar bilateral y traumatismo abdominal. Finalmente, falleció el martes 22 de septiembre.

Morena vivía en Junín, era la menor de tres hermanos y había terminado sus estudios secundarios en la escuela Medalla Milagrosa. También practicaba gimnasia artística.

En medio del dolor por su muerte, su familia tomó la decisión de donar sus órganos, un gesto solidario que se concretó mientras sus seres queridos atravesaban uno de los momentos más difíciles.