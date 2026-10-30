Misiones: hallaron una pareja muerta en un auto mientras su hijo de 2 años dormía en el asiento trasero

Las víctimas tenían heridas de arma blanca y fueron identificadas como dos comerciantes de Oberá. Los peritos encontraron un cuchillo con manchas de sangre y recolectaron documentación en la zona para intentar reconstruir lo sucedido.

Una pareja fue encontrada muerta durante la mañana del jueves 29 de octubre en un camino rural de Misiones, en un caso que generó conmoción por las circunstancias en las que se produjo el hallazgo. Dentro del vehículo en el que se encontraba una de las víctimas, su hijo de apenas 2 años permanecía dormido y no presentaba lesiones.

El episodio ocurrió en Picada Sargento Cabral, en la localidad de Los Helechos, cerca de Oberá. El lugar está situado a unos 750 metros de la ruta provincial 5, en una zona de caminos de tierra y vegetación.

La situación fue descubierta por trabajadores municipales que realizaban tareas de recolección de residuos y advirtieron la presencia de un automóvil Ford Fiesta Kinetic negro estacionado sobre el camino. Al acercarse, encontraron los cuerpos y dieron aviso a las autoridades.

La Policía de Misiones desplegó un operativo en el lugar, mientras que los peritos comenzaron a realizar las primeras diligencias para establecer las circunstancias de las muertes.

Quiénes eran las víctimas encontradas en el auto

Las personas fallecidas fueron identificadas como Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamilla Gritzmacher, de 29. Ambos residían en Oberá y se dedicaban a la comercialización de electrodomésticos, según informaron medios locales.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre fue encontrado en el asiento del acompañante del vehículo, mientras que la mujer estaba tendida en el suelo, junto al automóvil.

Los primeros exámenes indicaron que ambos presentaban heridas compatibles con lesiones de arma blanca. A partir de esos indicios, los investigadores comenzaron a trabajar para determinar cómo se produjeron las muertes y si existió la intervención de terceras personas.

La posición en la que fueron encontrados los cuerpos y los rastros relevados en la escena forman parte de las pruebas que deberán ser analizadas para reconstruir la secuencia de los hechos.

El nene de 2 años estaba ileso

Uno de los detalles más impactantes del caso fue la situación en la que encontraron al hijo menor de la pareja. El pequeño estaba en el asiento trasero del Ford Fiesta y, según las primeras informaciones, permanecía dormido cuando llegaron los trabajadores municipales.

El niño no presentaba lesiones visibles y fue trasladado a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde recibió atención médica preventiva y contención psicológica.

La pareja también tenía otro hijo, de 9 años, que desde el miércoles se encontraba al cuidado de su abuela materna. Ambos menores quedaron fuera de peligro, de acuerdo con los reportes iniciales.

La situación de los chicos es uno de los aspectos más sensibles que dejó el episodio, mientras se desarrollan las actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido.

Las pistas que encontraron los investigadores

Durante las pericias realizadas en la zona, los efectivos secuestraron un cuchillo de cocina con manchas de sangre y encontraron una hoja metálica en las inmediaciones del vehículo. Los elementos quedaron sujetos a análisis para establecer si tuvieron relación con las muertes.

Además, los investigadores recolectaron papeles y documentación hallados en el terreno. La Policía busca determinar su procedencia y establecer si pueden aportar información sobre las circunstancias del hecho.

Los rastrillajes en los alrededores también forman parte de las medidas destinadas a encontrar rastros que permitan reconstruir los movimientos de las víctimas antes del desenlace. Los cuerpos fueron trasladados a Posadas para la realización de las autopsias, cuyos resultados son fundamentales para establecer la causa y la mecánica de las muertes.

Entre las primeras líneas de investigación trascendió la posibilidad de un femicidio seguido de suicidio. Sin embargo, las autoridades deben contrastar esa hipótesis con las pruebas reunidas y los resultados de los estudios forenses.

El análisis de las pruebas recolectadas, las pericias sobre el cuchillo y los resultados de las autopsias serán determinantes para avanzar en el esclarecimiento de un caso que conmocionó a la comunidad misionera.