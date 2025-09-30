¿Fanático del lomo? dónde y cuándo es el festival en el que venderán sandwiches desde $8000

Godoy Cruz lanza una nueva edición del Festival Mendocino del Lomo. La cita será en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, para los días 4 y 5 de octubre, a partir de las 19.

El festival incluirá un concurso gastronómico para destacar al lomo como producto patrimonial del departamento. Entonces, durante el evento, se reconocerán las mejores propuestas en dos categorías: Lomo de la Casa y Lomo Identitario Godoy Cruz.

La primera edición tuvo importantes números: en dos días, se vendieron casi 5.000 lomos, más de 280 kilos de papas, y 800.000 litros de bebidas. Esta cifra evidencia el fuerte impacto económico que produjo sobre los comercios participantes.

Festival del Lomo: algunos precios

Desde Godoy Cruz informaron que los precios serán bajos y que un lomo individual tendrá un valor desde los $8000.

El lomo, patrimonio cultural de Godoy Cruz

La iniciativa se enmarca en la declaración del lomo como patrimonio intangible de la Comuna por parte del Honorable Concejo Deliberante. De hecho, con esta decisión, se busca revalorizar un plato profundamente arraigado en la cultura local, que trasciende lo gastronómico para convertirse en parte de la identidad godoicruceña.

Asimismo, el concurso forma parte de las acciones conjuntas con el Foro de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza, impulsado por el gobierno provincial. De manera tal que, promueve el rescate y la difusión de productos y preparaciones típicas.

¿Cómo será el concurso?

Podrán participar representantes de locales gastronómicos de Godoy Cruz y del Gran Mendoza. Por lo tanto, cada competidor presentará dos propuestas:

Lomo Identitario Godoy Cruz: en este caso se deberá incluir al menos dos productos típicos de la provincia. Por ejemplo, se podrá utilizar en el plato durazno envasado, aceite de oliva, ciruelas deshidratadas o frutos secos.

Las instancias de evaluación incluyen una cocina en vivo en el Parque, donde se medirán creatividad, técnica, sabor, presentación y uso de productos regionales.

