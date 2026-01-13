Faltan 150 días para el Mundial 2026: cuánto cuesta viajar desde Argentina para ver a la Selección

A 150 días del Mundial 2026, la ilusión de acompañar a la Selección Argentina convive con una realidad económica compleja: viajar a Estados Unidos para ver los partidos en vivo implica costos que pueden llegar hasta los $10.000 dólares.

A 150 días del inicio del Mundial 2026, la expectativa por volver a ver a la Selección Argentina en una Copa del Mundo ya se siente con fuerza. Sin embargo, para muchos hinchas surge una pregunta clave: ¿cuánto sale viajar desde Argentina para presenciar los partidos en vivo? Las primeras estimaciones de agencias de turismo y operadores especializados confirman lo que se anticipaba: será uno de los mundiales más caros de los últimos años.

El certamen, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tiene como principal sede para los argentinos al país norteamericano, donde jugaría la Albiceleste gran parte de la fase inicial. Y los números no son alentadores para el bolsillo.

Cuánto cuesta ir a un solo partido del Mundial 2026

Según datos relevados por agencias de viajes, asistir a un solo partido de la Selección Argentina implica un gasto mínimo de 3.000 a 3.500 dólares, sin contar el pasaje aéreo. Ese valor incluye tres noches de alojamiento y la entrada al estadio, en categorías básicas.

A ese monto hay que sumarle el vuelo internacional desde Argentina, que hoy ronda entre 1.200 y 1.500 dólares desde Buenos Aires. Las tarifas aéreas subieron de manera sostenida durante el último año y ya casi no se consiguen pasajes por debajo de esos valores, justamente por la demanda que genera el Mundial.

En total, ver un solo partido puede costar alrededor de 4.500 a 5.000 dólares por persona, sin sumar gastos extra como traslados internos, comidas o seguros.

Para quienes sueñan con seguir a la Scaloneta durante toda la fase de grupos del Mundial 2026, los costos se disparan aún más. Los paquetes, que incluyen los tres partidos, alojamiento en ciudades como Dallas y Kansas, traslados y entradas, superan los 10.000 dólares, sin contar el pasaje aéreo.

Al sumar vuelos, el presupuesto total puede trepar a 11.500 o 12.000 dólares por persona, en opciones de hotelería estándar. En paquetes más completos, con categoría tres estrellas o superior, el valor final asciende hasta los 16.000 dólares, incluyendo aéreo, entradas y servicios terrestres.

En el caso de una familia tipo de cuatro integrantes, el gasto total puede llegar fácilmente a los 40.000 dólares, una cifra que deja el Mundial fuera del alcance de muchos hogares argentinos.

Otro punto que complica la planificación es la falta de financiación para viajes internacionales. Actualmente, los vuelos deben abonarse en un solo pago y en dólares, mientras que la parte terrestre suele permitir cuotas hasta un mes antes de la salida.

Desde el sector turístico remarcan que, pese a los costos, la demanda existe. “El Mundial mueve un público distinto. La gente hace lo imposible por llegar, sin importar el nivel de ingresos”, explican operadores del rubro.