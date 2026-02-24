Falleció un operario tras caer de un poste en Godoy Cruz

El trabajador, de 35 años, realizaba tareas de mantenimiento en un transformador cuando cayó desde unos 10 metros de altura en calle Primitivo de la Reta. El hecho ocurrió en la mañana de este martes.

Un trabajador de 35 años murió este martes por la mañana luego de sufrir un accidente laboral mientras realizaba tareas de mantenimiento en un transformador ubicado en altura, en el departamento de Godoy Cruz.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 en calle Primitivo de la Reta al 500, jurisdicción de la Comisaría 37°. Según la información oficial, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre lo sucedido.

La víctima se encontraba trabajando sobre un poste de aproximadamente 10 metros de altura. De acuerdo con las primeras informaciones, el operario habría intentado cambiar de posición cuando su arnés de seguridad se desenganchó, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al vacío.

Como consecuencia del fuerte impacto contra el suelo, el hombre sufrió una grave lesión craneal. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó rápidamente al lugar y constató el deceso.

En la causa interviene la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.