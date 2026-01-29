Mendoza: falleció un niño de 12 años que andaba en bicicleta y fue atropellado

El siniestro ocurrió en Vista Flores, Tunuyán. La Justicia investiga las circunstancias del choque con una camioneta.

Un niño de 12 años perdió la vida el miércoles por la tarde tras un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Vista Flores, Tunuyán. El hecho se produjo en la intersección de calle Aru Moisés y Ruta 92, cuando una camioneta conducida por un hombre de 58 años impactó contra la bicicleta en la que circulaba el menor.

De acuerdo con el parte oficial, el choque provocó lesiones de extrema gravedad en el pequeño, quien falleció en el lugar pese a la rápida intervención de personal policial y de emergencias.

El conductor de la camioneta fue identificado como M.J.M., de 58 años, mientras que la víctima fue reconocida como L.A.U., de 12 años. Las actuaciones quedaron en manos de la Justicia, que busca determinar la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. Se realizaron pericias en la zona para esclarecer cómo se produjo la colisión.