Falleció un joven de 21 años tras chocar con su moto en Guaymallén

El hecho ocurrió en plena madrugada sobre la lateral Norte del Acceso Este y Chacabuco. La policía busca esclarecer las circunstancias de la colisión.

Un joven de 21 años falleció este sábado en un siniestro vial en Guaymallén, ocurrido alrededor de las 2.53 de la madrugada en la lateral Norte del Acceso Este y Chacabuco. El hecho involucró a una moto Honda 150cc y un automóvil Fiat Cronos, cuyo conductor fue identificado como Gonzalo Sosa, de 24 años.

De acuerdo con fuentes oficiales, el vehículo circulaba en dirección de este a oeste cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra la motocicleta conducida por Leandro Videla, quien sufrió lesiones de extrema gravedad. Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar y el profesional médico constató el fallecimiento del joven en el sitio del accidente.

Tras el choque, se le practicó al conductor del Fiat un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo con 0,0 g/l de alcohol en sangre. Esto descarta la presencia de alcohol como factor en el siniestro, aunque las autoridades continúan analizando otras posibles causas que derivaron en la colisión.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén, con intervención de la Subcomisaría Conde. La investigación busca determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer responsabilidades.