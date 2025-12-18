Falleció un hombre de 46 años que chocó en su moto contra una camioneta en Godoy Cruz

El siniestro ocurrió en la intersección de Italia e Ituzaingó y fue protagonizado por una moto y una camioneta. La víctima tenía 46 años y permanecía internada con un grave traumatismo en el Hospital Central, donde se confirmó su fallecimiento horas después.

Un hombre de 46 años falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido en Godoy Cruz. La información fue confirmada por el Hospital Central, donde la víctima permanecía internada.

El siniestro se produjo el martes 17 de diciembre, alrededor de las 16.40, en la intersección de las calles Italia e Ituzaingó. Por motivos que aún son materia de investigación, una motocicleta Raider y una camioneta Volkswagen Amarok colisionaron mientras circulaban por estas arterias perpendiculares.

El conductor del rodado menor, identificado como Leonardo Damián Sánchez, resultó gravemente herido y fue asistido en el lugar por personal de emergencias médicas. Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Horas más tarde, desde el nosocomio confirmaron su fallecimiento a raíz de las lesiones sufridas.

En tanto, el conductor de la camioneta, un joven de 25 años, no presentó lesiones. En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales y personal médico, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente.