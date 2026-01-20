Falleció un andinista francés que buscaba la cumbre en el Aconcagua

El hombre de 33 años se desmayó durante la marcha en la zona de La Cueva a unos 6700 metros de altura a nivel del mar. Fue atendido por equipos de rescate no pudieron hacer nada al respecto.

Un andinista francés murió en el Cerro Aconcagua mientras intentaba llegar a la cumbre. El hecho ocurrió el 19 de enero en la zona conocida como La Cueva, a 6.700 metros sobre el nivel del mar.

El montañista, identificado como Guillaume Ferey, de 33 años, se desvaneció cerca del mediodía durante la marcha final hacia la cima del Aconcagua. Guías de la expedición intentaron reanimarlo sin éxito y dieron aviso al servicio médico del Parque Provincial y a la patrulla de rescate de la Policía de Mendoza. A pesar de las maniobras de RCP y la aplicación de medicación de emergencia durante más de media hora, el fallecimiento fue constatado en el lugar.

La tragedia se produjo en uno de los tramos más exigentes de la ruta normal, donde la falta de oxígeno y el cansancio extremo suelen jugar un papel determinante. “El día de cumbre implica más de 12 horas de actividad física continua, en condiciones de frío y viento muy intensos. Se requiere experiencia previa en cerros de más de 5.000 metros y una preparación física rigurosa”, explican desde Andes Expediciones, empresa especializada en ascensos.

Especialistas en medicina de montaña remarcan que la aclimatación es clave para reducir riesgos. “A esa altura, el cuerpo enfrenta hipoxia severa. Los síntomas pueden ir desde mareos y fatiga hasta edemas pulmonares o cerebrales. Por eso es fundamental un proceso de adaptación progresivo y controles médicos previos”, señalan desde Aconcagua Expeditions, que organiza expediciones con protocolos de seguridad y asistencia médica permanente.

El Cerro Aconcagua, con sus 6.962 metros de altura, es la montaña más alta de América y cada temporada recibe a cientos de expedicionarios de todo el mundo. Sin embargo, las estadísticas muestran que no todos logran alcanzar la cima y que cada año se registran incidentes graves. “El Aconcagua no es un cerro técnico, pero sí extremadamente exigente en lo físico y en lo psicológico. La preparación y el acompañamiento de guías certificados hacen la diferencia entre un ascenso seguro y una tragedia”, remarcan desde Destino Montaña, agencia especializada en expediciones.

La Fiscalía de Mendoza intervino en el caso para las actuaciones de rigor, mientras que el cuerpo del andinista fue trasladado desde la zona de alta montaña.