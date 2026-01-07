Falleció Nicolás Varas, el joven atropellado y amputado tras un supuesto robo en Guaymallén

Una pareja lo había acusado de intento de robo y lo atropello arrastrándolo por más de tres cuadras. El muchacho agonizó por 10 días en el Hospital Central.

La provincia de Mendoza atraviesa horas de fuerte impacto social tras confirmarse la muerte de Nicolás Alejandro Varas Frías, el joven de 19 años que había sido atropellado y arrastrado por más de 300 metros en Guaymallén. El hecho ocurrió el 27 de diciembre y, tras diez días de internación en el Hospital Central, el muchacho falleció.

El episodio se desencadenó cuando Lucas Mariano Tello y Micaela Natalí Lucero denunciaron haber sido víctimas de un robo en la Plaza del Encuentro. Minutos después, Tello tomó el volante de un Volkswagen Gol y persiguió a quienes señalaba como responsables. En esa persecución, embistió a Varas Frías en la intersección de Godoy Cruz y Alpatacal, provocándole heridas gravísimas que derivaron en la amputación de ambas piernas.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron una pelea previa en la esquina de Libertad e Italia, lo que abrió nuevas líneas de investigación. La fiscalía analizó si existió realmente un intento de robo o si el hecho se originó en un conflicto entre conocidos.

Con el fallecimiento de Varas Frías, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos modificó la carátula de la causa. Lo que hasta entonces se investigaba como homicidio en grado de tentativa pasó a ser considerado homicidio con alevosía, delito que contempla la prisión perpetua como única condena.

La hipótesis de la legítima defensa fue descartada por la fiscalía, que sostiene que la reacción de los acusados excedió cualquier marco legal. Además, los antecedentes policiales de Tello complican aún más su situación judicial.