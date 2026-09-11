Falleció la adolescente de 15 años atropellada por una camioneta en Junín

La víctima fue trasladada en helicóptero al Hospital Central de Mendoza, pero no logró sobrevivir a las graves lesiones sufridas. La investigación judicial busca establecer responsabilidades en el accidente ocurrido en la avenida Mitre y González.

La adolescente de 15 años murió en la madrugada de este viernes 11 de septiembre tras haber sido atropellada por una camioneta Fiat Toro en el departamento de Junín, Mendoza. El hecho se produjo el jueves al mediodía, cuando la joven cruzaba la avenida Mitre a la altura de calle González y fue embestida por el vehículo conducido por un hombre de 72 años.

De acuerdo con las primeras declaraciones, el conductor aseguró que se encontraba detenido en el semáforo y que, al reiniciar la marcha, no advirtió la presencia de la adolescente. Un testigo presencial indicó que la menor cruzaba la calzada en ese momento.

La víctima sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas traumatismo encefalocraneano, hemorragias internas, fractura de pelvis y trauma toracoabdominal. En el lugar del accidente llegó a sufrir un paro cardiorrespiratorio, pero fue reanimada por personal del Servicio Coordinado de Emergencias.

La joven fue trasladada inicialmente al Hospital Perrupato de San Martín, donde se constató su estado crítico. Ante la gravedad del cuadro, se dispuso su derivación al Hospital Central de Mendoza mediante el helicóptero sanitario Halcón III. Durante el vuelo recibió asistencia respiratoria mecánica, medicación vasopresora y transfusiones. Pese a los esfuerzos médicos, falleció cerca de las 4.30 de la madrugada del viernes.

La causa fue caratulada en primera instancia como lesiones culposas, pero tras el fallecimiento de la joven podría ser recalificada. La Oficina Fiscal de Junín quedó a cargo de la investigación y se esperan los resultados de las pericias accidentológicas junto con los testimonios para determinar responsabilidades. El conductor de la camioneta permanece a disposición de la Justicia mientras se define la imputación correspondiente.

El caso generó profunda consternación en Junín y en toda la provincia, tanto por la corta edad de la víctima como por el despliegue sanitario realizado para intentar salvarle la vida.