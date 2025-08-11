Explotó una garrafa en una casa de Maipú y hay un hombre con heridas graves

Ocurrió en una vivienda de Maipú, en la esquina de Muñiz y Sarmiento. Un hombre de 40 años fue afectado con quemaduras de segundo grado. Bomberos y personal policial controlaron el fuego y la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital.

Un grave accidente se produjo este lunes por la tarde en el departamento de Maipú, luego de que la explosión de una garrafa provocara un incendio en una vivienda ubicada en la esquina de Muñiz y Sarmiento. El siniestro dejó a un hombre de 40 años con quemaduras de segundo grado y fue trasladado de urgencia a un hospital.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se inició tras un llamado a la línea de emergencias, donde una mujer alertó sobre un incendio y una fuerte detonación en la vivienda. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron que la explosión de una garrafa fue el origen del fuego que afectó la casa.

La víctima, un hombre, de 40 años, sufrió lesiones graves, pero se encontraba consciente al momento de la atención inicial. Personal de Bomberos Voluntarios y la Policía trabajaron en la escena para controlar el fuego y asegurar el perímetro. Mientras tanto, el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladó al paciente hacia un centro de salud para recibir atención especializada.

Las autoridades continúan investigando las causas que provocaron la explosión.