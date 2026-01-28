Explotó un transformador en pleno microcentro de Mendoza y evacuaron edificios por el humo

Un transformador eléctrico se incendió este miércoles al mediodía en el microcentro de la Ciudad de Mendoza, generando explosiones, humo intenso y evacuaciones preventivas. Bomberos lograron controlar el foco y no se registraron personas heridas.

Un incendio en un transformador subterráneo provocó momentos de tensión este miércoles en pleno centro mendocino, cuando un equipo de alta tensión perteneciente a Edemsa se prendió fuego y obligó a evacuar edificios, interrumpir el tránsito y cortar el suministro eléctrico en la zona.

El hecho ocurrió cerca del mediodía, alrededor de las 12.30, en calle 9 de Julio al 1.225, entre Espejo y Gutiérrez, cuando un fuerte estruendo alertó a vecinos y trabajadores del lugar. Minutos después, comenzó a salir humo espeso desde una alcantarilla, producto del incendio del transformador.

Testigos relataron que el episodio se inició con una explosión proveniente del subsuelo. El humo se propagó rápidamente por el interior de los edificios, especialmente en los pisos inferiores, donde funcionan consultorios médicos y oficinas, por lo que evacuaron a varias personas.

Tras un llamado al 911, dotaciones de Bomberos arribaron al lugar en pocos minutos y lograron controlar el foco del incendio, evitando que se expandiera. Una vez extinguido el fuego, se aguardó la intervención del personal técnico de Edemsa para revisar la instalación eléctrica y evaluar los daños en el transformador subterráneo.

Desde los equipos de emergencia confirmaron que no hubo personas heridas y que la evacuación se realizó de manera preventiva, aunque generó cortes de tránsito, interrupciones del servicio eléctrico y un fuerte despliegue de seguridad.