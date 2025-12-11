Falleció el hombre que había sufrido graves quemaduras tras la explosión de su auto

El vecino de 72 años falleció en el Hospital Lagomaggiore tras permanecer internado en estado crítico. Había sido asistido de urgencia luego del siniestro ocurrido en su vivienda del barrio Santa Rita, mientras peritos continúan trabajando para establecer qué originó el estallido.

Un vecino del barrio Santa Rita, en Guaymallén, falleció este jueves por la mañana en el Hospital Lagomaggiore luego de permanecer internado en estado crítico. El hombre, identificado como Roberto Emilio Allende, había sufrido quemaduras en más del 80% de su cuerpo tras la explosión de un vehículo dentro de su vivienda.

El hecho ocurrió anoche alrededor de las 20, cuando Allende intentó encender un auto que estaba estacionado en su cochera. Según testigos, el rodado explotó pocos segundos después y provocó un incendio que se expandió rápidamente por distintos sectores de la casa.

Las llamas alcanzaron al propietario, quien quedó gravemente herido. En medio de la emergencia, dos policías ingresaron al domicilio junto a un vecino y lograron sacarlo hacia el patio, mientras el fuego continuaba avanzando. La escena generó alarma en todo el barrio, ya que el estallido se escuchó a varias cuadras.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar y trasladó al hombre al Lagomaggiore, donde los médicos confirmaron la gravedad de las lesiones. Pese a los esfuerzos del equipo de salud, Allende murió horas después debido a la gravedad de las quemaduras.

En el operativo trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos, que lograron controlar el incendio y rescatar a la esposa del hombre, quien se encontraba en un sector de la vivienda que no fue alcanzado por el fuego. La mujer no sufrió heridas.

Vecinos del barrio relataron que en la cochera había una traffic y otro vehículo ubicado delante, que sería el que Allende intentó encender antes de la explosión. Esa secuencia será analizada por los peritos para determinar con precisión qué originó el siniestro.

La investigación quedó a cargo de las autoridades policiales y de Bomberos, quienes continúan trabajando para establecer las causas del estallido y evaluar los daños materiales provocados por el incendio.