Exequiel tiene 5 años, lucha contra un tumor cerebral y necesita ayuda para continuar su tratamiento

El pequeño mendocino enfrenta desde hace cuatro años una dura batalla contra un tumor cerebral. Viaja periódicamente al Hospital Garrahan y su familia lanzó una campaña solidaria para afrontar los gastos mientras esperan definiciones sobre los próximos pasos médicos a seguir.

La historia de Exequiel, un niño mendocino de apenas 5 años, conmueve a toda la provincia. Desde que tenía poco más de un año enfrenta un complejo tratamiento por un tumor cerebral, una enfermedad que cambió por completo la vida de su familia y que lo obliga a realizar controles permanentes en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Tras una reciente cirugía y varios meses de recuperación, los médicos aún evalúan cómo continuará su tratamiento. Mientras esperan nuevas definiciones, sus padres piden la colaboración de los mendocinos para poder afrontar los gastos que generan los viajes, la estadía y los cuidados especiales que requiere el pequeño.

Exequiel fue diagnosticado con un tumor en el cerebro hace cuatro años. Desde entonces, su familia inició un largo camino de consultas médicas, estudios y tratamientos especializados en el Hospital Garrahan.

La enfermedad le provoca diferentes complicaciones neurológicas. Según contó su mamá, en algunos momentos sufre episodios en los que pierde sensibilidad en parte de su cuerpo, afectando brazos y piernas.

En febrero de este año fue sometido a una importante intervención quirúrgica y permaneció durante dos meses en Buenos Aires para continuar con su rehabilitación. Luego regresó a Mendoza, aunque recientemente debió volver a la capital del país para nuevos controles.

La preocupación de la familia continúa porque el tratamiento todavía no concluyó. En agosto, Exequiel tiene programadas nuevas consultas con especialistas que determinarán cuáles serán los próximos pasos.

Entre las alternativas que analizan los profesionales se encuentra la posibilidad de iniciar un tratamiento de quimioterapia, dependiendo de la evolución que presente en los próximos estudios.

Por ese motivo, la familia intenta reunir recursos económicos que les permitan afrontar cualquier escenario y garantizar que el niño pueda continuar recibiendo la atención médica que necesita.

Un niño que también enfrenta otras complicaciones de salud

Además del tumor cerebral, Exequiel es asmático, una condición que obliga a extremar los cuidados diarios para evitar infecciones y enfermedades respiratorias.

Debido a su estado de salud, los médicos recomendaron que reciba clases domiciliarias y que no asista regularmente a la escuela para minimizar riesgos. Cualquier cuadro respiratorio puede afectar seriamente sus defensas y desencadenar complicaciones.

Su mamá explicó que las fiebres suelen representar un riesgo importante, ya que pueden provocar episodios de convulsiones, por lo que el cuidado permanente es fundamental.

Cómo ayudar a Exequiel

Ante la compleja situación que atraviesa la familia, se encuentra en marcha una campaña solidaria destinada a colaborar con los gastos de tratamiento, traslados y estadías médicas.

Quienes deseen aportar pueden realizar una transferencia a través del alias: Esequiel.de.2025. La cuenta está a nombre de María Luján Bazán, mamá del pequeño.

Mientras espera nuevas respuestas médicas, Exequiel continúa dando pelea con una fortaleza que emociona. Su familia mantiene la esperanza de que la solidaridad de los mendocinos los ayude a seguir adelante en una lucha que lleva ya cuatro años y que todavía no terminó.