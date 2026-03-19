Ex Autódromo General San Martín: el Gobierno adelantó en que se reconvertirá el predio

Un proyecto de ley propone destinar el predio de 117 hectáreas a iniciativas que fomenten el deporte, la recreación y la integración social, con criterios de desarrollo urbano y sostenibilidad.

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley para reconvertir el predio donde funcionaba el Autódromo General San Martín, con el objetivo de transformarlo en un espacio destinado al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

La iniciativa abarca una superficie de más de 117 hectáreas ubicadas en la Ciudad de Mendoza, y plantea un nuevo uso del suelo acorde a las necesidades actuales de la población, priorizando la calidad de vida, la seguridad y el cuidado ambiental.

El autódromo, inaugurado en 1974 y concesionado durante 30 años, dejó de tener actividad relevante a fines de la década de 1990, en un contexto de cambios tecnológicos en el automovilismo y mayores exigencias en materia de seguridad. A esto se sumó el crecimiento urbano de la zona, que hoy hace inviable la realización de competencias de este tipo en un entorno rodeado de barrios.

Frente a este escenario, el Poder Ejecutivo propone una reconversión integral del espacio, orientada a optimizar el uso de un predio estratégico que actualmente presenta un importante grado de deterioro y que requiere una intervención planificada para evitar impactos sociales, económicos y ambientales.

El proyecto establece que el terreno será destinado a iniciativas que promuevan el deporte y la recreación, mediante un esquema de concesiones a instituciones deportivas, con plazos de entre 10 y 30 años, sujeto a planes de inversión y desarrollo previamente aprobados.

Además, se prevé una planificación integral del área conforme al Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y la normativa ambiental vigente, garantizando un desarrollo equilibrado y sostenible.

Desde el Ejecutivo destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer los espacios públicos destinados a la actividad física, fomentar hábitos saludables, promover la integración social y generar nuevas oportunidades para la comunidad.

Asimismo, se remarcó que la recuperación de este predio permitirá revitalizar una zona con alto potencial de desarrollo urbano, a partir del trabajo conjunto entre el Estado y organizaciones intermedias.

El proyecto se enmarca en la política provincial de promoción del deporte y en la necesidad de aprovechar de manera eficiente los bienes del Estado, asegurando su preservación y uso en beneficio de la ciudadanía.