Un equipo de la Escuela Técnica de la Universidad de Mendoza quedó entre los cinco finalistas del desafío CanSat Argentina. Los alumnos viajarán a Córdoba para poner a prueba el dispositivo que diseñaron y construyeron.

Estudiantes mendocinos de la Escuela Técnica de la Universidad de Mendoza alcanzaron una instancia decisiva en una competencia nacional de ciencia y tecnología: fueron seleccionados entre los cinco equipos finalistas del desafío CanSat Argentina y tendrán la oportunidad de lanzar su propio satélite a escala en Córdoba. Son los únicos representantes de Mendoza que llegaron a esta etapa.

El proyecto comenzó a tomar forma el año pasado, cuando los alumnos se propusieron participar de la iniciativa impulsada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae). Después de realizar capacitaciones, presentar la documentación y superar distintas instancias de selección, consiguieron avanzar hasta la etapa final.

Cómo es el satélite que construyeron los estudiantes mendocinos

CanSat Argentina es una competencia que propone a estudiantes diseñar, construir y lanzar un satélite de dimensiones reducidas. Su nombre combina las palabras en inglés can (lata) y satellite (satélite), ya que el dispositivo debe tener un tamaño compacto, similar al de una lata.

El equipo mendocino desarrolló un dispositivo equipado con distintos sensores y un sistema central encargado de controlar su funcionamiento. Para construirlo, los integrantes se distribuyeron las tareas vinculadas con los sensores, las comunicaciones y la recepción de datos.

Además de cumplir con la misión primaria que exige la competencia, los alumnos diseñaron una propuesta propia y desarrollaron un sitio web para recopilar y transmitir la información obtenida durante la experiencia.

La misión de los alumnos: estudiar la vegetación en zonas rurales

Todos los equipos deben cumplir con una misión primaria: medir variables meteorológicas durante el vuelo del satélite. Entre ellas se encuentran la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y la altitud.

Sin embargo, cada grupo también debe proponer una misión secundaria. En el caso de los estudiantes mendocinos, el objetivo estará relacionado con la agricultura de precisión.

La idea es capturar una imagen aérea de una zona rural desde aproximadamente dos kilómetros de altura. A partir de esa fotografía, buscarán observar la vegetación y reconocer sectores con mayor o menor cobertura vegetal.

La información obtenida puede aportar datos útiles para evaluar las condiciones del terreno y pensar estrategias que permitan optimizar la producción agrícola y el uso de los recursos.

Del aula a una experiencia de ingeniería aeroespacial

El camino hasta la final estuvo marcado por encuentros semanales, capacitaciones y consultas con profesionales, tanto dentro como fuera de la institución. Cada viernes, los estudiantes presentaban los avances y trabajaban sobre los desafíos técnicos que aparecían durante el desarrollo.

Desde la escuela destacaron que el proceso también incluyó dificultades y experiencias que no siempre dieron los resultados esperados. Sin embargo, esos obstáculos impulsaron a los alumnos a asumir nuevos desafíos y comprometerse todavía más con el proyecto.

El grupo forma parte de un trabajo institucional que se desarrolla desde 2023 y que busca acercar a los estudiantes a experiencias vinculadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.