Estudiantes mendocinos fueron seleccionados para el Mundial de Robótica y piden ayuda para poder viajar

Alumnos de la escuela técnica Pablo Nogués representarán a Mendoza y a la Argentina en una de las competencias de robótica más importantes del mundo. Buscan recaudar fondos para competir en México.

Un grupo de estudiantes mendocinos de la escuela técnica Ingeniero Pablo Nogués fue seleccionado para participar del Mundial de Robótica FIRST Tech Challenge (FTC), que se realizará a fines de julio en México. Tras destacarse en la instancia nacional disputada en Guaymallén, los jóvenes ahora impulsan una campaña solidaria para poder reunir el dinero necesario para poder viajar.

El equipo logró sobresalir entre delegaciones de distintos puntos del país gracias a un innovador proyecto tecnológico desarrollado íntegramente por los propios alumnos. “Queremos representar a la Argentina como se debe”, expresaron los estudiantes, que trabajan intensamente para diseñar un nuevo robot con el que competirán en el certamen internacional.

El equipo mendocino competirá en el Mundial de Robótica en México

La competencia internacional reunirá a jóvenes de distintos países entre el 22 y el 25 de julio en México, en un evento que promueve la innovación tecnológica, el trabajo en equipo y el desarrollo educativo.

La FIRST Tech Challenge es considerada una de las competencias de robótica educativa más importantes del mundo y convoca a estudiantes de entre 12 y 17 años que deben diseñar, programar y construir robots capaces de resolver distintos desafíos en tiempo real.

Los alumnos mendocinos consiguieron la clasificación luego de una destacada participación en la etapa nacional desarrollada en Guaymallén.

Según explicaron, recibieron el premio a la innovación gracias a un mecanismo diferente al utilizado por la mayoría de los equipos. “El sistema consistía en un tambor vertical donde almacenábamos las pelotas, lo que permitía ordenarlas mejor y lanzarlas con mayor precisión”, detallaron los estudiantes.

El proyecto involucró distintas áreas de trabajo, desde mecánica y programación hasta comunicación y diseño. Los docentes destacaron que cada alumno cumple un rol específico según sus habilidades y capacidades técnicas.

Con la clasificación confirmada, el equipo mendocino ya trabaja en el desarrollo de un nuevo robot para competir en México. “Estamos pensando en hacer un robot desde cero, con un diseño completamente nuevo y mejores piezas para poder representar a la Argentina de la mejor manera”, explicaron.

La delegación tiene previsto viajar alrededor del 20 de julio para participar de las jornadas previas al torneo internacional.

Lanzaron una campaña solidaria para recaudar fondos

Debido a los altos costos del viaje, alojamiento, inscripción y materiales, los estudiantes y sus familias iniciaron una campaña solidaria para poder financiar la participación en el Mundial de Robótica.

Al tratarse de una institución pública, los alumnos apelaron a la colaboración de los mendocinos para cumplir el sueño de representar a Mendoza en el exterior.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias:

Nogues.robotica

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Escuela Pablo Nogués (@escuelapablonoguesoficial)

Desde la comunidad educativa remarcaron que esta experiencia representa una oportunidad única para los jóvenes, no solo desde lo académico, sino también en términos personales y profesionales.

La escuela técnica Pablo Nogués es una institución histórica de Mendoza con orientación en programación, electromecánica y construcciones, y desde hace meses docentes y alumnos trabajan intensamente en el proyecto.