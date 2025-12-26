Estudiantes de Lengua de Señas Argentinas podrán realizar pasantías en Canal 9 para fomentar una comunicación inclusiva

A partir de 2026, estudiantes de Lengua de Señas Argentinas realizarán prácticas profesionales en Canal 9 Televida gracias a un convenio con la Facultad de Educación de la UNCuyo.

Canal 9 Televida y la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo firmaron un convenio que permitirá que estudiantes de la Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas Argentinas (LSA) realicen pasantías y prácticas profesionales en el canal a partir del próximo año.

El acuerdo fue rubricado por la decana de la Facultad de Educación, Ana Sisti, y autoridades del medio de comunicación mendocino, con el objetivo de promover acciones conjuntas en capacitación, cooperación, extensión, investigación y formación profesional, poniendo el foco en la inclusión en los medios audiovisuales.

La iniciativa retoma una experiencia que Canal 9 y la UNCuyo ya habían impulsado años atrás, cuando comenzaron a incorporar intérpretes de Lengua de Señas en el noticiero. Ahora, el salto está dado por la apertura de un espacio académico-formativo para estudiantes avanzados, que podrán aplicar sus conocimientos en programas televisivos, especialmente en noticieros en vivo.

Desde la Facultad destacaron que este tipo de prácticas resultan fundamentales por la exigencia técnica y cognitiva que implica la interpretación simultánea: rapidez, concentración, precisión y trabajo colaborativo con otros intérpretes y personas sordas.

El convenio apunta directamente a mejorar el derecho a la información de una población históricamente vulnerada desde lo lingüístico. La comunidad sorda, usuaria de la Lengua de Señas Argentinas, muchas veces queda al margen de los contenidos que circulan por los medios tradicionales.

Las autoridades coincidieron en que el trabajo en equipo y de manera colaborativa es central en este tipo de experiencias, tanto para la formación de los estudiantes como para garantizar una interpretación de calidad en contextos televisivos.