“Esto es recurrente”: preocupación en Las Heras por cuatro personas intoxicadas durante la recolección de residuos

El episodio ocurrió en el barrio Espejo, cuando un camión recolector compactaba la basura y se rompió un cilindro que liberó una sustancia de composición desconocida. Los trabajadores afectados recibieron atención médica y permanecían bajo observación. Vecinos denunciaron que el fuerte olor persistía varias horas después y reclamaron controles.

Un episodio de intoxicación por la emanación de gases generó preocupación este martes en el barrio Espejo, en Las Heras, luego de que un camión recolector de residuos liberara una sustancia de composición desconocida mientras compactaba la basura. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Azcuénaga y Beltrán, donde debieron intervenir bomberos, efectivos policiales y personal de Defensa Civil.

Según la información difundida, el episodio se habría desencadenado por la rotura de un cilindro que estaba entre los residuos. La emanación afectó a trabajadores que operaban el vehículo y también generó preocupación entre los vecinos, que describieron un olor intenso e irritante.

Aunque la zona fue aislada preventivamente y se realizaron tareas para contener el incidente, todavía no se había identificado la sustancia que provocó la intoxicación. La Municipalidad de Las Heras solicitó información a la empresa responsable del servicio para presentarla ante la Fiscalía con competencia ambiental.

Cómo fue el operativo tras la emanación de gases en Las Heras

El incidente se produjo cerca del mediodía, mientras el camión de la empresa tercerizada Vizza cumplía con el recorrido habitual y compactaba los residuos recolectados.

De acuerdo con los testimonios, cuando comenzó la compactación se liberó una sustancia que generó un olor penetrante. Los trabajadores y otras personas que se encontraban en las inmediaciones comenzaron a sentir molestias, por lo que se activó un operativo de emergencia.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el aislamiento del sector y la delimitación de un perímetro de seguridad para evitar que más personas quedaran expuestas. En el lugar trabajaron bomberos, efectivos policiales, personal del BUM y de la Guardia Urbana Municipal, además de equipos de emergencia y Defensa Civil.

También se realizaron tareas para controlar la situación y limpiar el área afectada. Sin embargo, vecinos aseguraron que el olor persistía varias horas después del episodio.

Qué se sabe sobre el estado de salud de los trabajadores afectados

Según el comunicado oficial difundido por la Municipalidad de Las Heras, la empresa activó los protocolos de seguridad correspondientes e intervino su área de Higiene y Seguridad.

El parte municipal indicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la firma, las personas afectadas se encontraban en buen estado de salud y permanecían bajo observación.

Durante el operativo se brindó asistencia a los trabajadores. Según el relato periodístico desde el lugar, se suministró oxígeno a las personas afectadas y algunos empleados recibieron atención adicional.

Vecinos denunciaron que el olor persistía y reclamaron medidas

La situación también generó inquietud entre los habitantes del barrio Espejo. Un vecino contó que llegó a su lugar de trabajo cerca del mediodía y encontró el camión recolector, junto con bomberos, personal policial y ambulancias.

Según relató, el olor era tan intenso que no le permitieron acercarse al sector. Además, describió una sensación irritante al respirar y cuestionó la falta de información sobre el origen de la sustancia.

“No sabemos qué es lo que compactan”, advirtió el vecino, quien reclamó que se establezcan puntos específicos para depositar residuos peligrosos y que se revisen los procedimientos de recolección.

También señaló que, a su entender, la compactación de basura en plena calle representa un riesgo para quienes viven en las inmediaciones o transitan por la zona.

Otros habitantes aseguraron que continuaban sintiendo el olor y manifestaron preocupación por posibles efectos sobre la salud. Entre los malestares mencionados hubo dolores de cabeza e irritaciones en la piel. No obstante, esos síntomas fueron referidos por los vecinos y no se informó que estuvieran vinculados a un diagnóstico médico confirmado.

“Esto es recurrente”, expresó uno de los residentes al plantear su preocupación por la manipulación de residuos y la posibilidad de que materiales peligrosos terminen mezclados con la basura domiciliaria.

La Municipalidad pidió información a la empresa y podría intervenir la Fiscalía ambiental

A través de un comunicado, la Municipalidad de Las Heras informó que, una vez contenido el incidente y finalizadas las actuaciones en el lugar, la Dirección de Ambiente solicitó a la empresa prestadora del servicio toda la información pertinente para presentarla ante la Fiscalía con competencia en materia ambiental.

El objetivo es determinar qué sustancia provocó la emanación, cómo llegó al camión recolector y si existieron irregularidades en la disposición de los residuos. La comuna indicó, además, que continuará realizando el seguimiento de la situación y que brindará información oficial a medida que se disponga de nuevos datos verificados.