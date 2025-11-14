Este viernes es la bajada de los alumnos del DAD y se complica el tránsito en el centro: a qué hora y por cuáles calles caminarán

Este viernes 15 de noviembre los alumnos del Departamento de Aplicación Docente (DAD) realizarán su tradicional “bajada” por el centro mendocino. Cómo son decenas de alumnos, se les recomienda a los conductores vías alternativas para no sufrir demoras.

Este viernes los alumnos del Departamento de Aplicación Docente (DAD) de la UNCuyo, realizarán la tradicional “bajada“, que consiste en salir desde su colegio, ubicado en Calle San Francisco de Asís en el Parque General San Martín para finalizar con una celebración en la Plaza Independencia.

Teniendo en cuenta la ubicación de la escuela y que la plaza está en medio del centro, los alumnos se desplazarán por el sector Oeste del microcentro, pudiendo complicar el tránsito a los conductores que se desplazan por la zona, entendiendo que lo harán en horarios pico: al mediodía y a la tarde.

¿Por cuáles calles será la bajada de los alumnos del DAD?

La bajada de los alumnos del DAD será por las siguientes calles:

Avenida Del Libertador

Emilio Civit

Plaza Independencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PicTwo (@pic_two_)

¿A qué hora serán las bajadas de los alumnos del DAD?

Las bajadas se realizarán en dos horarios pico y es al finalizar el horario escolar de cada turno:

Turno Mañana: 12.45

12.45 Turno Tarde: 18.45

¿De qué se trata la bajada del DAD?

Según indica el Centro de Estudiantes del Departamento de Aplicación Docente, “la bajada es una tradición muy hermosa de nuestro querido cerro. Consiste en bajar desde el colegio hasta la plaza independencia”.

Y agregan: “Se realiza todos los años el último día de clases, para celebrar todo el año escolar transitado. En el camino vamos todos cantando, saltando y disfrutando con nuestros amigos”. A los alumnos que participan les solicitan también que lleven una remera decorada con rojo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CEDAD (@ce.dad)

Para concluir señalan: “en el colegio vamos a disfrutar de muchas sorpresas para pasar nuestras últimas horas en ese hermoso lugar”.

El CEDAD ofrece unas recomendaciones a los alumnos que participan:

Lleva una mochila liviana

Mucha agua para mantenerte hidratado

Ropa cómoda y calzado deportivo

Protector solar y/o gorra

No lleves objetos de valor, electrónicos o de cualquier tipo

No lleves el celular en la mano porque se te puede caer

Vayan todos juntos con su grupo de amigos

Estén atentos a las calles y las personas que guían

Además, aclaran: “les pedimos, sean responsables con los espacios públicos, eviten tirar basura a la calle, meterse en las fuentes o hacer cualquier otro tipo de actividad que obstruya el funcionamiento óptimo de la ciudad”.