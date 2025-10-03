Este viernes comienza a circular el viento Zonda: ¿en qué lugares?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hay una Alerta Amarilla por viento caliente en zonas de la precordillera y en Malargüe. El sábado llegará al Gran Mendoza.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia, emitió una Alerta Amarilla para este viernes por la presencia de viento Zonda en Mendoza. Las ráfagas calientes comenzarían a soplar este viernes por la tarde noche en zonas precordilleranas y en Malargüe.

¿Cómo estará este viernes 03-10-2025 en Mendoza?

Este viernes estará algo nublado con ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y Malargue. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 13°C

¿Qué dice la Alerta por viento Zonda?

La Alerta señala que la precordillera de Mendoza será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

El sábado 04-10-2025 llega al llano

El sábado estará algo nublado con poco cambio de la temperatura, zonda en precordillera y sectores del llano incluido el Gran Mendoza. Nevadas en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 15°C

Domingo 05-10-2025

El domingo estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Precipitaciones aisladas en las primeras horas. Inestable en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 19°C | Mínima: 11°C

Lunes 06-10-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, heladas parciales, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 5°C

Martes 07-10-2025

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 6°C

Miércoles 08-10-2025

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 9°C

Jueves 09-10-2025

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 10°C