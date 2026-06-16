Este martes sube algo la temperatura: ¿a cuánto se va la máxima?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes la máxima ascenderá a los 18 grados, aunque la mañana seguirá fría y con heladas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes subirá algo la temperatura y la máxima llegará a los 18 grados centígrados. Así se mantendrá durante toda la semana, con mañanas frías y mejorando x la tarde.

¿Cómo estará este martes 16-06-2026?

Este martes estará parcialmente nublado, nieblas y heladas matinales, vientos variables, ascenso de la temperatura.

Máxima: 18°C | Mínima: 3°C

Miércoles 17-06-2026

Nublado, vientos del sector norte, leve descenso de la temperatura.

Máxima: 17°C | Mínima: 4°C

Jueves 18-06-2026

Parcialmente nublado, vientos del sector sur, ascenso de la temperatura.

Máxima: 18°C | Mínima: 7°C

Viernes 19-06-2026

Poca nubosidad, vientos del sector norte, leve descenso de la temperatura.

Máxima: 15°C | Mínima: 6°C

Sábado 20-06-2026

Parcialmente nublado, vientos del sector sur, ascenso de la temperatura.

Máxima: 17°C | Mínima: 6°C

Domingo 21-06-2026

Parcialmente nublado, vientos leves del sector sur, descenso de la temperatura.

Máxima: 15°C | Mínima: 2°C