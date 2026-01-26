Este lunes mejora el tiempo, pero las lluvias y tormentas regresan: ¿desde qué día?

Tras varios días marcados por tormentas intensas y caída de granizo en distintos puntos de la provincia, Mendoza atraviesa este lunes una breve tregua climática. Sin embargo, el pronóstico del tiempo anticipa que la inestabilidad volverá con jornadas calurosas y probabilidad de nuevas lluvias.

Luego de una semana atravesada por fenómenos meteorológicos severos, el inicio de la nueva semana trae un lunes de alivio para los mendocinos. Las condiciones serán más estables, aunque el descanso será corto: el regreso de las tormentas se dará en los próximos días.

De acuerdo a los datos de Contingencias Climáticas, este lunes 26 de enero se presentará parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Si bien se esperan tormentas durante la madrugada, con el correr de las horas el tiempo tenderá a mejorar. La temperatura mínima rondará los 23°C, mientras que la máxima alcanzará los 33°C.

En la misma línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que no rigen alertas por tormentas ni lluvias para este lunes en el territorio provincial, lo que refuerza la idea de una jornada más tranquila tras los eventos climáticos recientes.

¿Cuándo vuelven las lluvias a Mendoza?

La mejora será apenas transitoria. Según el pronóstico extendido, el martes marcará el regreso de la inestabilidad, con una jornada calurosa, nubosidad variable y tormentas aisladas, acompañadas por vientos leves del Este. Para ese día, se prevé una mínima de 20°C y una máxima cercana a los 32°C.

El panorama no cambiará demasiado durante el resto de la semana, ya que se espera que las altas temperaturas y las lluvias intermitentes continúen, con mayor intensidad hacia el jueves.

Pronóstico del tiempo en Mendoza

El miércoles 28 de enero continúa el calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas. Máxima: 35°C | Mínima: 21°C

Jueves 29 de enero: se presentará un día muy caluroso, con lluvias y tormentas y vientos moderados del noreste. Máxima: 36°C | Mínima: 22°C