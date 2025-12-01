Llueve firme en Mendoza este lunes: ¿hasta cuándo?

El departamento de Contingencias Climáticas confirmó que este lunes bajará la temperatura y puede venir con lluvia. Para mañana se esperan tormentas.
Este lunes amaneció muy nublado en Mendoza e inmediatamente todos se preguntaron ¿llueve? El Servicio Meteorológico Nacional no advirtió la presencia de lluvias fuertes pero sí Defensa Civil, quien indicó que estará el cielo parcialmente nublado a nublado con precipitaciones débiles hasta el mediodía. Luego poca nubosidad y cálido.
Para el resto de la provincia: Sin precipitaciones en zona Este. Probabilidad de viento Zonda breve y leve para la tarde en zona de Malargüe.
¿Hasta cuándo se espera la lluvia?
De esta manera llovería hasta el mediodía.
¿Cómo estará este lunes 01-12-2025?
Este lunes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 28°C | Mínima: 16°C
¿Qué pasa este martes 02-12-2025?
Este martes estará algo nublado con ascenso de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 32°C | Mínima: 15°C