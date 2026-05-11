Este lunes amaneció helado: ¿sube la temperatura?

Este lunes amaneció muy fresco para los mendocinos que se levantaron temprano. Se esperan algunos vientos pero que suba la temperatura con el correr del día.
Un lunes muy helado recibió a los mendocinos. Según Contingencias Climáticas el tiempo irá mejorando con el correr del día y se llegará a una máxima de 21 grados.
¿Qué pasará este lunes 11 de mayo?
Este lunes 11 de mayo habrá poca nubosidad con heladas y ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 21°C | Mínima: 3°C
Martes 12-05-2026
Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera..
Máxima: 23°C | Mínima: 5°C
Miércoles 13-05-2026
Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 23°C | Mínima: 6°C
Jueves 14-05-2026
Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Inestable en cordillera.
Máxima: 22°C | Mínima: 7°C