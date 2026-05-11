Este lunes amaneció helado: ¿sube la temperatura?

Un lunes muy helado recibió a los mendocinos. Según Contingencias Climáticas el tiempo irá mejorando con el correr del día y se llegará a una máxima de 21 grados.

¿Qué pasará este lunes 11 de mayo?

Este lunes 11 de mayo habrá poca nubosidad con heladas y ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 3°C