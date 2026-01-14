Este domingo se inaugura la nueva peatonal en Mendoza: habrá gastronomía y música con entrada gratuita

La Ciudad de Mendoza inaugurará este domingo la nueva peatonal de avenida Sarmiento con un evento gratuito que combinará gastronomía, música en vivo, DJs y feria de emprendedores. La propuesta busca consolidar el sector como un corredor gastronómico y cultural.

La inauguración de la peatonal será este domingo 18 de enero, a partir de las 19, cuando el municipio habilite oficialmente el nuevo paseo urbano con una jornada festiva pensada para vecinos, comerciantes y turistas.

Tras seis meses de obras, la tradicional arteria del microcentro mendocino luce una imagen renovada, con mejoras en veredas, luminarias, forestación y mobiliario urbano, además de una reorganización del tránsito para priorizar la circulación peatonal y la actividad gastronómica.

Cómo será la inauguración de la nueva peatonal de Sarmiento y dónde queda

Para celebrar la reapertura, el municipio organizó un evento con entrada libre, que combinará propuestas culturales y gastronómicas a lo largo de toda la avenida. Se instalarán tres escenarios estratégicamente ubicados: en Sarmiento y 25 de Mayo, en la intersección con Belgrano, y un escenario principal en Sarmiento y Perú.

El acto oficial está previsto para las 21, con el descubrimiento del cartel identificatorio de la renovada avenida, junto a vecinos y comerciantes del sector gastronómico. Luego, se presentará la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro Mario Galván.

Desde las 21.30 y hasta las 23, la música continuará con la participación de los DJ’s Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola, quienes animarán la noche con sets en vivo.

Además, habrá oferta gastronómica, con propuestas que irán desde $10.000 para comidas y $5.000 para bebidas, además de un happy hour que se extenderá de 19 a 21.30, con dos bebidas a $8.000.

Desde el municipio destacaron que la intención es que el evento sea accesible para todos los bolsillos, permitiendo que más personas puedan disfrutar del nuevo paseo y conocer la variada oferta culinaria del sector.

Dónde estará ubicada la nueva peatonal de Mendoza

La peatonal de avenida Sarmiento se emplaza en el corazón del microcentro, principalmente en el tramo comprendido entre Belgrano y 25 de Mayo, aunque la intervención alcanza desde Chile hasta Belgrano. Se trata de una acción estratégica que apunta a ampliar el uso del espacio público, mejorar la experiencia urbana y fortalecer el perfil gastronómico de la zona.

El intendente Ulpiano Suárez destacó que la obra fue pensada no solo desde lo urbanístico, sino también desde su impacto económico: “Esta inversión busca revitalizar un sector clave, con fuerte presencia de hotelería y gastronomía, y generar más turismo, empleo y movimiento comercial”.

Las expectativas son altas entre los comerciantes del área, quienes confían en que la nueva peatonal permitirá incrementar las ventas, atraer nuevos públicos y consolidar a Sarmiento como uno de los polos gastronómicos más importantes de Mendoza.