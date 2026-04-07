Este domingo se celebra la Fiesta de la Divina Misericordia en Mendoza

La celebración será este 12 de abril en la Parroquia Asunción de la Virgen en Guaymallén.

Este domingo 12 de abril se llevará a cabo en Mendoza la Fiesta de la Divina Misericordia, una de las celebraciones más importantes para la comunidad católica, que tendrá lugar en la Parroquia Asunción de la Virgen, ubicada en el departamento de Guaymallén.

La jornada comenzará a las 15 y convocará a fieles de distintos puntos de la provincia para participar de una serie de actividades religiosas centradas en la devoción a Jesús Misericordioso.

Cronograma de actividades en Guaymallén

Según informaron desde la organización, el evento incluirá momentos de oración, procesión y celebración litúrgica:

15:00 : rezo de la Coronilla a la Divina Misericordia

: rezo de la 15:30 : procesión de la Virgen del Rosario

: 16:30: Santa Misa, presidida por monseñor Marcelo Colombo y concelebrada por el padre Miguel D’Ambola

Las actividades se desarrollarán en la sede parroquial ubicada en calle Dorrego 1592, en Dorrego debido a que la municipalidad está realizando obras en las inmediaciones del santuario.

Una celebración con fuerte arraigo en Mendoza

La Fiesta de la Divina Misericordia se celebra en honor a la imagen de Jesús Misericordioso y representa una oportunidad para reflexionar sobre la misericordia divina y la fe.

Mendoza ocupa un lugar destacado dentro de esta devoción a nivel nacional e internacional. A fines de 1985, el entonces arzobispo monseñor Cándido Rubiolo recibió una imagen de Jesús Misericordioso bendecida por el cardenal Józef Glemp y donada por el papa San Juan Pablo II a la Arquidiócesis local.

Ese hecho marcó el inicio de la expansión de esta devoción en Argentina y la creación del primer centro de difusión en el país, conocido como la Obra de Jesús Misericordioso.

Desde la organización invitaron a la comunidad a sumarse a esta celebración religiosa en Mendoza, que año a año reúne a una gran cantidad de creyentes.