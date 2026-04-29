Estas son las bandas ganadoras que tocarán en la Maratón Otoño por la Vida 2026

Luego de un concurso con casi 400 bandas mendocinas inscriptas, el jurado eligió a los 3 ganadores que se subirán al escenario el próximo 10 de mayo.

Cada vez falta menos para que las calles de Mendoza se vistan de fiesta con una nueva edición de la Maratón Otoño por la Vida. Canal 9 Televida celebra 61 años acompañando a los mendocinos y esta vez lo hace a lo grande. El evento familiar contará con un gran escenario en el Parque Cívico donde será la línea de llegada y ya se conocieron los nombres de las tres bandas mendocinas que se subirán para dar un show inolvidable.

El próximo domingo 10 de mayo se celebrará una nueva Maratón Otoño por la Vida. El evento deportivo y cultural más esperado por los mendocinos regresa con una edición especial para conmemorar los 61 años de Canal 9 Televida. Este año, el evento contará con tres bandas mendocinas que participaron a través de un concurso abierto a todo el público.

Tras una exhaustiva evaluación, de los más de 350 inscriptos en el concurso de bandas, el jurado integrado por Laly Carubín, Aluhé, Mariela Contreras, Don Torres y Martín Daga dieron a conocer los nombres de los tres grupos que acompañarán a Camilú en el escenario.

Los seleccionados son: Mil Variantes, Los Ojos de Todos y Nerina.

Conocé a las tres bandas mendocinas que tocarán en la Maratón Otoño por la Vida 2026

Mil Variantes

Mil Variantes es una banda de rock contemporáneo con base en Mendoza. Cuyo sonido se construye a partir de una fusión entre el indie, el math rock y elementos experimentales.

Los Ojos de Todos

Los Ojos de Todos es una banda mendocina que se consolidó en el año 2019 y logró grabar su primer disco.

Nerina