“Estamos destruidos y solo queremos Justicia”: a más de un año de la muerte del preventor y del policía atropellados por un conductor ebrio en el Acceso Sur

La Municipalidad de Godoy Cruz renombró su Dirección de Tránsito en homenaje al inspector Santiago Velázquez y renovó el reclamo de justicia por él y por el policía Leonardo Alarcón, ambos muertos en 2024 durante un control vehicular; sus familias denunciaron demoras judiciales y pidieron mayor responsabilidad al volante.

La Municipalidad de Godoy Cruz vivió este viernes una jornada cargada de emoción, memoria y reclamo. El edificio de la Dirección General de Gestión de Tránsito fue inaugurado con su nuevo nombre: “Inspector Santiago Velázquez”, en homenaje al preventor municipal que, junto al policía Leonardo Alarcón, murió en 2024 durante un control vehicular en el Acceso Sur, tras ser embestido por un conductor que manejaba alcoholizado.

El acto estuvo encabezado por el intendente Diego Costarelli, quien destacó que la reconstrucción total del edificio no solo responde a una necesidad institucional, sino también a un compromiso con la memoria, la familia de las víctimas y la responsabilidad vial.

“Es una jornada de homenaje, pero también de concientización. Estas tragedias deben servirnos para entender que debemos ser más responsables al volante y evitar el consumo de alcohol cuando conducimos”, sostuvo Costarelli, al tiempo que volvió a pedir celeridad a la Justicia para resolver un expediente que permanece estancado desde hace meses.

“El municipio está al frente del pedido de justicia. Las palabras sobran, por eso trabajamos con hechos concretos para acompañar a las familias”, expresó.

“Estamos destruidos y solo queremos justicia”

En el acto estuvieron los familiares de ambas víctimas. Juan, abuelo de Santiago Velázquez, reiteró su profundo dolor y cuestionó el funcionamiento judicial tras una serie de audiencias suspendidas y decisiones que, según dijo, favorecieron al imputado, un sommelier que cumple prisión domiciliaria.

“Mi familia está destrozada. No vamos a recuperar a Santiago, pero el responsable tiene que pagar por el daño que hizo. No entendemos cómo puede ir y venir cuando supuestamente debe estar en su casa cumpliendo una domiciliaria. ¿Qué clase de justicia tenemos?”, expresó con impotencia.

Juan también mencionó que la esposa de su nieto no pudo asistir al acto por la carga emocional que implica.

La palabra de la familia Alarcón: “Nos destruyeron la vida”

También estuvo presente Graciela Alarcón, madre del policía Leonardo Alarcón, el otro servidor público que murió en aquel operativo. La mujer agradeció el gesto del municipio y se sumó al reclamo por el avance de la causa, que ya lleva cinco audiencias suspendidas.

“La primera audiencia se cayó porque el imputado se presentó sin notificación y sin custodia. Podrían haberle revocado el beneficio, pero no pasó. Su abogado dijo que desconocía los procedimientos, algo inadmisible con la trayectoria que tiene”, criticó.

Graciela relató el impacto del crimen en sus nietos y mostró el desgaste emocional que atraviesa la familia.

“A mi nieta le dije que lo único que deseo es que se haga justicia. Son cosas que nos destruyen. No vamos a sanar el dolor, pero que esto sirva de ejemplo: no puede ser que cada día haya muertes por alcohol al volante y que todo se resuelva con un poco de dinero”, afirmó.

Un edificio con nombre y memoria

Durante el acto se descubrió la placa con el nombre de Santiago Velázquez, acompañada por una fotografía del preventor. El momento emocionó a los presentes y cerró una jornada marcada por el recuerdo, la unión de las familias y un reclamo que se repite: que la Justicia avance.

El edificio inaugurado, renovado por completo, funcionará como sede central de los controles y políticas de seguridad vial del departamento, con la intención de fortalecer la prevención y evitar nuevas tragedias.